В Ростовской области человек погиб в загоревшемся от удара БПЛА авто
На трассе Морозовск – Цимлянск в Ростовской области из-за удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелся автомобиль, находившийся в нем человек погиб. Об этом в воскресенье, 23 марта, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск – Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек», — написал он в своем Telegram-канале.
Личность погибшего не установлена. На место происшествия выехали службы МЧС и МВД.
Ранее, 22 марта, обломки БПЛА упали на проезжую часть в Ростовской области. По оперативным данным, пострадавших и других разрушений на земле нет, уточнил Слюсарь. При этом следы возгорания отсутствуют.