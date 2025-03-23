Число пострадавших в ДТП под Тулой увеличилось до 10
Число пострадавших в ДТП с четырьмя автомобилями в Туле увеличилось до 10. Об этом в субботу, 22 марта, сообщает управление МВД по Тульской области.
«В результате ДТП один человек скончался, 10 получили травмы различной степени тяжести, из них пять несовершеннолетних», — следует из публикации ведомства в Telegram.
Там добавили, что в настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Об аварии с участием четырех автомобилей в Туле стало известно ранее в этот день. Уточняется, что на 199-м км трассы М-2 столкнулись четыре легковых автомобиля.