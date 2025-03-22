Один человек погиб в ДТП с четырьмя автомобилями в Туле
Один человек погиб и восемь пострадали, в том числе четыре ребенка, в ДТП с четырьмя автомобилями в Туле. Об этом 22 марта сообщило МЧС России.
Уточняется, что на 199-м км трассы М-2 столкнулись четыре легковых автомобиля.
В МЧС отметили, что в аварии пострадали девять человек, из них дети трех, шести, 12 и 13 лет.
«Зажатого водителя спасатели МЧС России деблокировали и передали врачам. <…> Женщина погибла. Пострадавшие госпитализированы», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.
В этот день в Москве возбуждено уголовное дело после того, как водитель грузовика насмерть сбил ребенка. Уточняется, что сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний иностранный гражданин.