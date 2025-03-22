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Один человек погиб в ДТП с четырьмя автомобилями в Туле

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Фото: t.me/mchs_official
dzen
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Один человек погиб и восемь пострадали, в том числе четыре ребенка, в ДТП с четырьмя автомобилями в Туле. Об этом 22 марта сообщило МЧС России.

Уточняется, что на 199-м км трассы М-2 столкнулись четыре легковых автомобиля.

В МЧС отметили, что в аварии пострадали девять человек, из них дети трех, шести, 12 и 13 лет.

«Зажатого водителя спасатели МЧС России деблокировали и передали врачам. <…> Женщина погибла. Пострадавшие госпитализированы», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

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В этот день в Москве возбуждено уголовное дело после того, как водитель грузовика насмерть сбил ребенка. Уточняется, что сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний иностранный гражданин.

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