Михалков рассказал о причинах учреждения Евразийской кинопремии

Премия «Оскар» перестала иметь реальную ценность из-за излишней политизированности, поэтому было принято решение о создании Евразийской киноакадемии и учреждении собственной кинопремии. Об этом в субботу, 22 марта, рассказал российский кинорежиссер и актер Никита Михалков, отвечая на вопрос «Известий».

«[В 1994 году] был другой «Оскар». Это была другая страна (США. — Ред.). Все-таки судили кино, а не политику. <…> Сегодня это всё очень изменилось сильно. Именно поэтому мы решили организовать Евразийскую киноакадемию», — рассказал он на творческом вечере «Территория моей любви».

Кинорежиссер напомнил, что в Евразийскую киноакадемию смогут вступить Китай, Иран и страны ближнего зарубежья.

«Я очень верю, что на эту премию мы будем брать те картины, которые соответствуют человеческому духу, человеческим традициям и человеку как Божьему существу. Поэтому мы хотим это сделать отдельно, и мы это, Бог даст, сделаем», — заключил Михалков.

От имени Союза кинематографистов России кинорежиссер озвучил предложение о создании Евразийской киноакадемии и вручении «евразийского Оскара». Евразийство как идею для объединения людей обсудили участники Первого Евразийского экономического форума в Бишкеке 26 мая.

27 декабря 2024 года министр культуры РФ Ольга Любимова в разговоре с «Известиями» рассказала, что приглашение стать частью Евразийской киноакадемии и кинопремии отправлено в том числе на Кубу, в Венесуэлу, Сербию, Сенегал, Эфиопию, Турцию и Сирию. Она добавила, что участие в проекте документально подтвердил Китай. Иран, Казахстан и ЮАР отметили важность мероприятия и дали предварительное согласие.