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Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Евразийство как идею для объединения людей обсудили участники Первого Евразийского экономического форума в Бишкеке 26 мая. По мнению одного из участников форума, кинорежиссера Никиты Михалкова, в настоящее время «идет мощнейшая североатлантическая атака на культурную цивилизацию».

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«Сегодня мы сталкиваемся с проблемой, когда исчезают идеи, искусством называется то, что им не является. Единственная защита нравственных и культурных ценностей — это евразийская цивилизация. Другой нет», — отметил кинодеятель.

От имени Союза кинематографистов России Михалков озвучил предложение о создании Евразийской киноакадемии и вручении «евразийского Оскара». По его задумке, участие в конкурсе должны принимать картины, которые соответствуют идеалам, которые сформулирует устав киноакадемии, а не картины, «разрушающие человеческую сущность».

«Премия должна быть дорогой, за нее должны биться. Каждый год туда входит один фильм, не произведенный на территории евразийского пространства, но соответствующий нашим принципам. Убежден, что это очень нужно для политического развития евразийского пространства. Это должно быть решено на самом высоком уровне. Это механизм политической самозащиты сущности евразийства», — заключил лауреат американской премии «Оскар».

Режиссер отметил, в современном мире потерялся «иммунитет», когда толерантностью называется трусость и невозможность защитить свои интересы.

«Сладкое слово «независимость» превратилось в то, что от нас ничего не зависит. Мы должны спасти самое дорогое, что есть, основанное на объединяющих нас культурных и нравственных традициях, защититься от всего того, что может привести мир к катастрофе», — сказал он в своем выступлении.

В свою очередь министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев заявил, что современный мир постоянно сталкивается с проблемами правильного восприятия людьми идеи евразийства. По его мнению, трудно добиться экономических успехов без единого представления о том, куда движутся страны «пятерки» в гуманитарных направлениях. Он подчеркнул, что Евразийский экономический союз строится на основе равноправия всех участников, взаимовыгодности, доверия, прозрачности и открытости.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, заявил, что развитие евразийской интеграции связано не с сегодняшней ситуацией и конъюнктурой в мире, а с глобальными экономическими тенденциями. По его словам, еще в рамках Советского Союза наибольшим приоритетом стало строительство отношений с непосредственными, естественными соседями.

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