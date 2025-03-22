«Зов народа» предложил наградить школьника из Курской области медалью «За мужество»
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- «Зов народа» предложил наградить школьника из Курской области медалью «За мужество»
Движение «Зов народа» предложило наградить 10-летнего жителя Курской области Сергея Щеглова, который, рискуя жизнью, вел скрытую борьбу с украинскими формированиями, фиксируя их зверства и передавая ценнейшие сведения российским войскам, медалью «За мужество». Об этом 22 марта сообщил председатель движения Сергей Зайцев.
«Подвиг Сергея Щеглова — это живое воплощение героизма, о котором мы когда-то слышали на уроках истории про детей Великой Отечественной войны! Этот 10-летний мальчик, как Леня Голиков, Зоя Космодемьянская и тысячи других юных героев Великой Отечественной войны, проявил невероятное мужество и преданность Родине в условиях оккупации!» — заявил Зайцев телеканалу 360.ru.
По словам председателя движения, поступок Щеглова можно считать символом несокрушимости русского духа, даже в самом юном его проявлении.
«Сергей показал, что героем может стать каждый, независимо от возраста. Он — настоящая гордость России», — заключил Зайцев.
Школьник из села Казачья Локня Суджанского района Сережа Щеглов показал разрушительные последствия зверств боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). 10-летний мальчик, живший с родителями под оккупацией украинских националистов семь месяцев, 22 марта показал «Известиям» уникальные кадры.