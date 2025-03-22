Минобороны Украины попыталось привлечь молодежь в ВСУ подпиской на Netflix
Украинское министерство обороны пытается завлечь молодых людей в Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью многолетней подписки на стриминговый сервис Netflix. Об этом 22 марта сообщила интернет-газета «Страна.ua».
«Минобороны Украины продолжает рекламировать контракты для молодежи от 18 до 24 лет методом сравнения — сколько чего можно получить на миллион гривен ($24 тыс. — Ред.)», — говорится в Telegram-канале издания.
«Страна.ua» опубликовала фото нескольких баннеров. На одном из них указывается, что за выплату по специальному контракту можно будет купить подписку Netflix на 185 лет. Другая реклама предлагает приобрести миллионы единиц внутриигровой валюты на онлайн-платформе Roblox.
Минобороны Украины 20 марта опубликовало в социальной сети TikTok видео, призванное привлечь молодых людей к службе в армии за счет описания количества чизбургеров, которое можно купить на выплаты по контракту.
Украинский президент Владимир Зеленский 8 февраля заявил о намерении завлекать молодых людей от 18 до 24 лет в ВСУ за счет специальных контрактов. Он отметил, что для молодых украинцев будут предусмотрены 1 млн гривен, бесплатное поступление в вуз без сдачи экзаменов, а также специальные условия по ипотеке.