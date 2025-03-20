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Минобороны Украины попыталось привлечь молодежь в ВСУ с помощью чизбургеров

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Фото: TASS/ZUMA/El Tiempo
dzen
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Министерство обороны Украины 20 марта опубликовало в социальной сети TikTok видео, призванное привлечь молодых людей к службе в армии за счет описания количества чизбургеров, которое можно купить на выплаты по контракту.

«Сколько чизбургеров можно купить на 1 млн гривен (чуть больше $24 тыс. — Ред.)? <…> Один чизбургеров стоит 64 гривны (около $1,5. — Ред.). Можно купить 16 525 чизбургеров», — говорит мужчина в видео ведомства.

Молодым людям предлагается заработать этот миллион гривен, подписав с Вооруженными силами Украины (ВСУ) особый контракт для граждан от 18 до 24 лет.

Однако пользователи соцсети раскритиковали ролик украинского минобороны, указав на странность попыток рекламировать военную службу с помощью бургеров, а также на губительность контрактов с армией для молодых украинцев.

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Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля заявил о намерении завлекать молодых людей от 18 до 24 лет в ВСУ за счет специальных контрактов. Он отметил, что для молодых украинцев будут предусмотрены 1 млн гривен, бесплатное поступление в вуз без сдачи экзаменов, а также специальные условия по ипотеке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 февраля назвала контракты для молодежи в ВСУ «билетом в один конец». По ее словам, молодых людей в украинской армии ожидает лишь превращение в «пушечное мясо».

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