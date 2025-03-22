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CNN сообщил об экстренной разработке в США системы ПРО «Золотой купол»

CNN: США разрабатывают новую систему ПРО «Золотой купол»
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Фото: TASS/AP/Patrick Semansky
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В США экстренно разрабатывают новую систему противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» для защиты от дальнобойных ракет. Об этом 22 марта сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Американские военные пытаются разработать систему обороны «Золотой купол», которая сможет защитить страну от ракетных ударов большой дальности», — говорится в материале.

Отмечается, что «Золотой купол» — это аналог израильского «Железного купола». По данным телеканала, Белый дом дал распоряжение не ограничивать расходы на реализацию данного проекта, который является одним из главных оборонных приоритетов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

При этом один из источников указал, что на данный момент разработка носит концептуальный характер. Также бывший контр-адмирал Марк Монтгомери выразил мнение, что создание системы ПРО может быть возможным только через 10 лет, но даже тогда система будет иметь серьезные ограничения и сможет защитить только критически важные федеральные здания и крупные города. Кроме того, потребуются значительные финансовые вложения.

Сможет ли Трамп создать «Железный купол» в США. Ответы на главные вопросы

28 января Трамп подписал указ о создании в США системы ПРО «Железный купол». Целью данной разработки является предотвращение угрозы нападения баллистическими, гиперзвуковыми и крылатыми ракетами на Штаты. Документ был подписан в самолете по пути из Флориды, где Трамп выступал на съезде республиканской партийной фракции в конгрессе.

Тогда же военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил «Известиям», что у США нет шансов создать «Железный купол» в ближайшие годы. По его словам, эта система малоэффективна, потому что она защищает страну только от ракет с севера.

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