В Совфеде указали на изменение отношения США к событиям на Украине
Западные СМИ постепенно меняют свое отношение к событиям на Украине. Об этом 22 марта сообщил глава комиссии Совета Федерации РФ по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
«Отношение к событиям на Украине постепенно меняется», — сообщил Пушков.
Он отметил статью The Hill, в которой написано, что стрельбу на майдане в середине февраля 2014 года начали украинские боевики, которые обстреливали силовиков и протестующих, а после обвинили в этом полицию и бывшего президента страны Виктора Януковича.
«Эта кровавая провокация и стала прологом к госперевороту на Украине, как однозначно следует из публикации», — подытожил Пушков.
В феврале 2024 года президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что ответственность за государственный переворот, произошедший на Украине в 2014 году, лежит на американских спецслужбах и странах Европы, поддержавших оппозицию.