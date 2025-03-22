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Народный артист РФ Лазарев назвал Голубкину человеком театра

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина является человеком театра. Об этом народный артист РФ Николай Лазарев заявил в беседе с «Известиями» 22 марта.

Он назвал Голубкину замечательным, ярким, цельным, преданным театру человеком с большим чувством юмора.

«И какая-то такая, знаете, не расплескивающая себя на какие-то мелочи <…>. То есть это всегда достойные роли, это всегда чувство юмора, это всегда интеллигентность, это всегда преданность своей профессии, это всегда человек театра», — рассказал Лазарев.

Он назвал актрису звездой и маркой Театра Российской армии. Там они вместе играли в различных спектаклях.

«У меня самые теплые, самые человеческие и очень партнерские впечатления от общения с ней, от работы на сцене остались», — заключил Лазарев.

«Прощайте, милый граф!»: умерла звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина
Народная артистка РСФСР ушла на 86-м году жизни после продолжительной болезни

Ранее в этот день стало известно, что народная артистка Лариса Голубкина скончалась на 86-м году жизни. Тогда же сообщалось, что прощание с актрисой может пройти в Театре Российской армии 25 марта.

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