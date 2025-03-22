Прощание с Голубкиной может пройти в Театре Российской армии 25 марта

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной может пройти в Центральном академическом театре Российской армии во вторник, 25 марта. Об этом 22 марта сообщила директор театра Милена Авимская.

Однако она подчеркнула, что дата и место пока не утверждены. Авимская добавила, что Голубкина долго болела.

В здании Театра Российской армии, в свою очередь, уже появился мемориал, посвященный актрисе.

Ранее в этот день стало известно, что народная артистка РСФСР Лариса Голубкина скончалась на 86-м году жизни.

Лариса Голубкина — советская и российская актриса. Она родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1964 году окончила ГИТИС. Первую свою роль она сыграла в образе Шурочки Азаровой в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Также она известна по ролям в фильмах «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаки» и многих других.