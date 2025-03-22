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СМИ узнали об обсуждении Китая с ЕС участия в миротворческих силах на Украине

Welt am Sonntag: Китай обсуждает с ЕС возможную отправку миротворцев на Украину
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Китай обсуждал со странами Евросоюза (ЕС) возможность своего участия в потенциальном «миротворческом контингенте» после завершения украинского конфликта. Об этом 22 марта сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

«Китай рассматривает возможность участия в потенциальных миротворческих силах на Украине. Китайские дипломаты разузнавали в Брюсселе, возможен ли или даже желателен такой шаг с точки зрения европейцев», — указано в материале.

При этом старший научный сотрудник центра международной безопасности и стратегии университета Цинхуа Чжоу Бо заявил, что Китай не сможет отправить миротворческие силы на Украину без получения согласия обеих сторон конфликта.

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Ранее, 16 марта, газета The Telegraph сообщала, что «коалиция желающих», состоящая из западных стран, не смогла прийти к согласию по вопросу отправки войск на Украину после возможного урегулирования конфликта. По данным издания, группа союзников до сих пор не достигла конкретного соглашения о миротворческих силах на украинской территории.

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