СМИ узнали об обсуждении Китая с ЕС участия в миротворческих силах на Украине
Китай обсуждал со странами Евросоюза (ЕС) возможность своего участия в потенциальном «миротворческом контингенте» после завершения украинского конфликта. Об этом 22 марта сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники.
«Китай рассматривает возможность участия в потенциальных миротворческих силах на Украине. Китайские дипломаты разузнавали в Брюсселе, возможен ли или даже желателен такой шаг с точки зрения европейцев», — указано в материале.
При этом старший научный сотрудник центра международной безопасности и стратегии университета Цинхуа Чжоу Бо заявил, что Китай не сможет отправить миротворческие силы на Украину без получения согласия обеих сторон конфликта.
Ранее, 16 марта, газета The Telegraph сообщала, что «коалиция желающих», состоящая из западных стран, не смогла прийти к согласию по вопросу отправки войск на Украину после возможного урегулирования конфликта. По данным издания, группа союзников до сих пор не достигла конкретного соглашения о миротворческих силах на украинской территории.