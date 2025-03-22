Младенца и его бабушку спасли из горящей квартиры в Батайске

В Батайске из многоквартирного дома во время пожара спасли 69-летнюю женщину и ее малолетнего внука. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области в Telegram-канале.

Отмечается, что возгорание произошло в результате того, что один из жильцов дома оставил сковороду на плите, после чего раскаленное масло загорелось.

По данным ведомства, были эвакуированы семь человек, пострадавшую пенсионерку и младенца направили в медицинское учреждение.

Указано, что пожар на 12 кв. м удалось ликвидировать. Для тушения были задействованы 11 человек, а также пять единиц техники.

Ранее в этот день сотрудники МЧС потушили пожар, произошедший в выселенном двухэтажном здании на Заозерной улице в Москве. Уточнялось, что, по предварительной оценке, площадь пожара составила 400 кв. м.