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МЧС потушило загоревшееся двухэтажное здание в Москве

МЧС России: пожар на востоке Москвы полностью ликвидирован
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Сотрудники МЧС потушили пожар, произошедший в выселенном двухэтажном здании на Заозерной улице в Москве. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба ведомства по региону в Telegram-канале.

«Пожар на востоке Москвы полностью ликвидирован», — отчитались огнеборцы в 22:55 мск.

Немногим ранее в пресс-службе сообщили о начале работы над ликвидацией возгорания. Уточнялось, что, по предварительной оценке, площадь пожара составила 400 кв. м.

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К тушению огня были привлечены четыре вертолета и поезд

Днем ранее в лесах Московской области открыли пожароопасный сезон. Он завершится 15 ноября. Силы комитета лесного хозяйства перевели в режим повышенной готовности. Специалисты контролируют порядка 2 млн га лесных территорий. Мониторинг ведут 28 лесопожарных станций и 1,2 тыс. лесных пожарных. Спецтехника находится в готовности.

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