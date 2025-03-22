Саперы рассказали о минировании ВСУ домов при отступлении из Суджанского района

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) минировали дворы, дороги и дома, отступая из Суджанского района. Об обезвреживании освобожденных от украинских боевиков территорий Курской области 22 марта рассказывают «Известия».

По словам саперов, отступая из Суджанского района, боевики ВСУ расставили тысячи мин, которые представляют собой угрозу в первую очередь для мирных жителей. Их находили как на дорогах, во дворах, в сараях, так и в мебели, бытовой технике. Именно поэтому все помещения осматривают тщательно.

«Заминированы двери, холодильники, бытовая техника. Стоят противопехотные мины, противотанковые мины на подъездах», — сообщил командир саперной роты с позывным Холод.

В скором времени в освобожденных населенных пунктах начнут работы по разгребанию завалов и восстановлению инфраструктуры. Саперы проверяют все дороги и трассы для обеспечения безопасности коммунальных и аварийных служб. Специалисты могут идти 100 м вдоль улицы на протяжении нескольких дней.

«Основные трассы уже посмотрели. Федерального значения. Сейчас просматриваем подъездные дороги. Это само полотно и обочина», — отметил Холод.

Саперы подчеркнули, что жителям пока не стоит торопиться возвращаться в села, так как специалисты всё еще осматривают каждый метр.

«Бойцы обезвреживают не только противопехотные, танковые мины, FPV и другие взрывчатые вещества, но и гранатометы американского производства», — отметил корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

18 марта сообщалось, что инженерные войска Вооруженных сил (ВС) РФ разминировали в приграничье Курской области порядка 19 тыс. га земли.