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Инженерные войска разминировали около 19 тыс. га земли в курском приграничье

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Инженерные войска Вооруженных сил (ВС) РФ разминировали в приграничье Курской области порядка 19 тыс. га земли. Об этом 18 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн по итогам рабочей встречи с начальником инженерных войск ВС России генерал-лейтенантом Юрием Ставицким.

«Саперы начали свою работу уже в 36 населенных пунктах. Сейчас силами инженерных войск разминировано около 19 тыс. га земли, свыше 370 км дорог, более 6,7 тыс. зданий и сооружений», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, Ставицкий сообщил, что группировка саперов в Курской области возрастет до 1 тыс. человек. Кроме того, готовится подмога из добровольцев «БАРС-Курск». Ожидается, что они приступят к работе после завершения подготовки в течение недели.

Хинштейн уточнил, что к завершающему этапу приближается подготовка перечня объектов, которые необходимо проверить и очистить в первую очередь. Он уточнил, что к списку относятся дороги и объекты энергетики. Врио главы Курской области также отметил необходимость в приоритетном порядке очистить территорию населенных пунктов.

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Работы по разминированию освобожденных территорий Курской области начались 14 марта. Тогда Хинштейн отметил, что с 15 марта и до окончания работ временно закрывают въезд на территорию приграничья, поскольку в настоящее время находиться там крайне опасно.

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