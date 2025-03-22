Уиткофф назвал территории ключевой проблемой урегулирования конфликта на Украине

Ведущим вопросом в урегулировании украинского конфликта остается международный статус новых регионов РФ. Об этом 22 марта заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Это русскоязычные регионы, там проводились референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразили желание находиться под российским управлением. Я думаю, что это ключевой вопрос в конфликте», — сказал он, запись интервью была опубликована на YouTube-канале Карлсона.

По словам Уиткоффа, США ведут «позитивные» переговоры с Россией. Он также назвал проблему признания новых территорий РФ международной.

В Эр-Рияде 24 марта состоятся переговоры между делегациями России и США. Их посвятят теме урегулирования конфликта на Украине, а также реализации черноморской инициативы. Россию будут представлять председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.