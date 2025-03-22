Расчеты гаубиц Д-30 поразили военную технику ВСУ в белгородском приграничье

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» уничтожили военную технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в белгородском приграничье. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщили в Минобороны России.

«Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского дивизиона группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили военную технику и живую силу ВСУ в белгородском приграничье», — передает военное ведомство.

После получения координат цели от разведчиков командир дивизиона поставил задачу уничтожить украинских боевиков при подступе к границе. Российские военнослужащие привели в боевую готовность расчеты гаубиц Д-30 за одну минуту.

Вследствие обнаруженные в лесополосах боевая техника и живая сила ВСУ были уничтожены точными попаданиями группировки войск «Север». По выполнении огневой задачи орудия максимально маскируются, чтобы избежать контрбатарейной борьбы.

«Связисты работают по полной. Быка везут — работа идет. Я, сидя на вышках, смотрю на всю картину с высоты. В кино такого не увидишь. Летит всё. <…> Наши кроют-накрывают. Попадают. Попадания вижу. Борта работают, они молодцы», — рассказал связист с позывным Турист.

Накануне, 21 марта, в Минобороны России рассказали о подвигах военнослужащих армии РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Третьяков профессионально руководил расчетом, вел прицельный огонь по заданным координатам, уничтожал артиллерию, бронетехнику и живую силу ВСУ. В ходе боя его сумел ликвидировать вражеский опорный пункт, в котором находился личный состав противника.