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Corriere della Sera сообщила об отказе Италии помочь США с поставками яиц

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Посольство США в Италии обратилось к производителям яиц с просьбой о поставках товара в американские торговые сети и получило отказ. Об этом 21 марта сообщила газета Corriere della Sera.

«Мы получили много запросов из США, но мы тоже находимся на пределе возможностей производства и не можем гарантировать поставки», — прокомментировал фермер из Карчери в районе Падуи и президент птицеводческого сектора Confagricoltura Veneto Микеле Барбетта.

Директор национального союза производителей мяса и яиц Unaitalia Лара Санфранческо отметила, что производство в стране рассчитано на внутренний рынок и не имеет мощностей для экспорта.

Национальный президент Assoavi и рабочей группы Copa-Cogeca по яйцам и птице в Брюсселе Джан Лука Баньяра рассказал газете, что принял предложение за розыгрыш. По его словам, фермерам требуется не менее полугода для наращивания производства в достаточном объеме.

«У нас есть два пика, сейчас и в конце года, но у нас может быть шесть месяцев дополнительного производства. Поставки яиц в Соединенные Штаты, среди прочего, могут стать возможностью открыть новые перспективы», — заявил он.

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Ранее, 31 октября 2024 года, агентство Reuters сообщило, что в странах Евросоюза выросла заболеваемость гриппом среди домашней птицы. Уточнялось, что вспышки гриппом могут привести к вирусной эпидемии.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 19 марта обвинила администрацию экс-президента США Джо Байдена в убийстве перед своим уходом почти 8 млн кур по всей стране.

Телеканал CNN 14 января сообщил, что граждане США столкнулись с дефицитом яиц из-за птичьего гриппа. Уточнялось, что восстановление стабильности на рынке продуктов в стране может занять от шести до девяти месяцев. Кроме того, дефицит привел к росту цен на яйца. 7 февраля стало известно, что на фоне дефицита магазины в США ввели ограничения на покупку яиц.

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