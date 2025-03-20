Белый дом обвинил администрацию Байдена в убийстве 8 млн кур

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 19 марта обвинила администрацию экс-президента США Джо Байдена в убийстве перед своим уходом почти 8 млн кур по всей стране.

«Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти 8 млн кур перед инаугурацией президента [Дональда] Трампа, что привело к сокращению поставок и росту цен», — написала она в сети X (бывш. Twitter).

Левитт также проинформировала, что нынешняя администрация Белого дома вместе с министром сельского хозяйства страны Брук Роллинз в настоящее время работает над решением этой проблемы.

Телеканал CNN 14 января сообщил, что граждане США столкнулись с дефицитом яиц из-за птичьего гриппа. Уточнялось, что восстановление стабильности на рынке продуктов в стране может занять от шести до девяти месяцев. Кроме того, дефицит привел к росту цен на яйца. 7 февраля стало известно, что на фоне дефицита магазины в США ввели ограничения на покупку яиц.

Корреспондент «Известий» Николай Мастеров 9 февраля сообщил, что на фоне птичьего гриппа цена за десяток яиц выросла до $7.