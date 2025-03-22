Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку кондитерских изделий с сентября

Минпромторг с 1 сентября планирует ввести обязательную маркировку некоторых кондитерских изделий. Соответствующий проект был представлен ведомством 21 марта.

«С 1 сентября 2025 года планируется введение требований по регистрации участников оборота в информационной системе маркировки. При этом требование по нанесению средств идентификации будет происходить в несколько этапов в зависимости от вида продукции — с 1 декабря 2025 года по 1 мая 2026 года», — заявили в организации.

Реализовывать идею планируют поэтапно. Каждый вид продукции должен будет обязательно маркироваться начиная с определенной даты.

Так, например, с 1 мая 2026 года в обязательном порядке должны будут маркироваться шоколад и изделия из него.

Ранее, 12 марта, Минпромторг предложил ввести маркировку для смартфонов и ноутбуков с 1 сентября. Данная инициатива предусматривает переход производителей данной продукции, а также импортеров на обязательную маркировку. При этом производители должны числиться в реестре информационной системы мониторинга за оборотом маркируемых товаров с 1 сентября текущего года.