Минпромторг предложил ввести маркировку для смартфонов и ноутбуков с 1 сентября
Минпромторг России планирует ввести обязательную маркировку радиоэлектроники, в том числе для смартфонов и ноутбуков, а также на некоторые осветительные приборы с 1 сентября 2025 года. Соответствующее постановление опубликовано 12 марта на официальном сайте правовой информации.
«Утвердить прилагаемые правила маркировки отдельных видов радиоэлектронной продукции средствами идентификации», — говорится в заявлении.
Данная инициатива предусматривает переход производителей данной продукции, а также импортеров на обязательную маркировку. При этом производители должны числиться в реестре информационной системы мониторинга за оборотом маркируемых товаров с 1 сентября текущего года.
Ранее, 10 января, Минпромторг предложил включить автомобильные радиоэлектронные компоненты в эксперимент по маркировке электроники с 28 февраля 2025 года. В частности, перечень отдельных видов радиоэлектронной продукции предлагалось дополнить счетчиками числа оборотов, таксометрами, счетчиками пройденного расстояния в милях, спидометрами и тахометрами.
Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции начался в России с 1 декабря 2023 года. На первом этапе в перечень вошла светотехническая продукция и ее компоненты, к примеру розетки, светочувствительные проводники, лампы и фонари.