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Стал известен объем потерянной аэропортом Хитроу электроэнергии из-за пожара

Sky News: Хитроу лишился при пожаре на подстанции объема энергии небольшого города
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Фото: REUTERS/Carlos Jasso
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В результате пожара лондонский аэропорт Хитроу, крупнейшая в стране воздушная гавань, потерял энергию, которой бы хватило для обеспечения потребностей среднего города. Об этом 21 марта рассказал глава аэропорта Томас Уолдби в эфире телеканала Sky News.

«Мы потеряли значительную часть нашего питания, и я хочу подчеркнуть, что это был очень серьезный инцидент, а не небольшое возгорание. Мы потеряли энергию, эквивалентную энергии города среднего размера, и наши резервные системы работали, как и должны, однако они не рассчитаны на управление всем аэропортом», — заявил он.

Уолдби подчеркнул, что ситуация стала «беспрецедентной», поскольку ничего подобного не случалось раньше. По его словам, сейчас необходимо начать «перестраивать снабжение» всего аэропорта, поскольку в результате возгорания пострадала не только изначально загоревшаяся подстанция, но и резервный трансформатор.

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Взрыв на подстанции произошел накануне, в результате чего в аэропорту Хитроу отключили электричество. В связи с этим воздушная гавань была закрыта до полуночи 21 марта. Пожарные продолжают борьбу с огнем.

Кроме того, стало известно, что воздушная гавань серьезно пострадала после взрыва и пожара на электроподстанции. Сотрудники аэропорта и пассажиры столкнулись с затемненными зонами, ограниченным обслуживанием и задержками в пунктах регистрации и обработки багажа.

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