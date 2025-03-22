В Госдепе не стали раскрывать состав делегации США на переговорах в Эр-Рияде
Представитель Госдепа США Тэмми Брюс в пятницу, 21 марта, отказалась раскрыть состав американской делегации на будущих переговорах в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, по урегулированию конфликта на Украине.
«Я не собираюсь говорить о конкретных лицах в командах. Это высокопоставленные чиновники, не директора», — сообщила она на брифинге журналистам.
По ее словам, неуместно сейчас обсуждать имена конкретных лиц.
24 марта в Эр-Рияде пройдут переговоры делегаций России и США, посвященные урегулированию конфликта на Украине и реализации черноморской инициативы. Российскую экспертную группу возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.