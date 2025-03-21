Несколько автомобилей столкнулись на СВХ в Москве
На Северо-Восточной хорде в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом 21 марта сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Там уточнили, что инцидент произошел в районе станции D3 «Ховрино».
«На месте работают оперативные службы города. <...> Движение в сторону области затруднено», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших уточняются.
Ранее в этот день в Госавтоинспекции МВД России сообщили, что за минувшие сутки на российских дорогах произошло 215 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 11 и получили ранения 252 человека. По данным ведомства, восемь погибших были пассажирами и водителями транспортных средств.