За прошедшие сутки в России произошло 215 ДТП

За минувшие сутки на российских дорогах произошло 215 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 11 и получили ранения 252 человека, восемь погибших были пассажирами и водителями транспортных средств. Об этом 21 марта сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

С участием автобусов зафиксировано 19 ДТП, в которых погиб один человек, еще 27 участникам дорожного движения, в том числе шести детям, потребовалась медицинская помощь. Причиной 10 происшествий с автобусами стало нарушение ПДД их водителями. В результате 74 ДТП, 41 из которых произошло на пешеходных переходах и 33 — вне зоны их действия, погибли три пешехода, еще 72 получили травмы. В числе пострадавших — 24 детей-пешеходов, 17 из получили травмы на пешеходных переходах, отметили в Госавтоинспекции. В ведомстве также сообщили, что за минувшие сутки в стране зарегистрировано 41 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых ранения получили 44 юных участника дорожного движения, в том числе 15 детей-пассажиров.

В Госавтоинспекции обращают внимание автомобилистов на то, что в ряде регионов страны продолжается временное перекрытие движения в связи со сложной паводковой ситуацией или неблагоприятной погодой. В частности, в Республике Северная Осетия — Алания из-за ухудшения погодных условий на сопредельной территории со вчерашнего утра временно прекращено движение на федеральной автодороге А-161 Владикавказ – Нижний Ларс – граница с Республикой Грузия в направлении на выезд из России. В Республике Башкортостан уже несколько дней в связи с подтоплением проезжей части паводковыми водами временно прекращено движение на пяти автомобильных дорогах регионального значения. В Челябинской области по той же причине с 17 марта прекращено движение по трем региональным автодорогам. В Самарской области также три трассы регионального значения из-за подтопления проезжей части перекрыты с 18 марта.

В Госавтоинспекции рекомендуют автомобилистам при планировании поездок на дальние расстояния в этих и соседних регионах следить за прогнозом погоды и информацией СМИ из мест перекрытий или ограничений движения. В случае негативного прогноза советуют на время воздержаться от использования личного автотранспорта.



«В период смены сезонов водителям следует быть крайне аккуратными при управлении автомобилем: избегать резких необдуманных маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость. Передвигаться на автомашине в любое время суток необходимо с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана либо плотных осадков в виде мокрого снега или дождя максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации», — рассказал «Известиям» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

19 марта стало известно, что в Дагестане в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли четыре человека и шестеро получили ранения.