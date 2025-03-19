В Дагестане четыре человека погибли и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Бабаюртовском районе Дагестана произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса, в результате которой четыре человека погибли и шесть получили ранения. Об этом 19 марта сообщил источник «Известий».
ДТП произошло в районе населенного пункта Львовский-6. Микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем «Газель» на маршруте Махачкала – Кизляр. Информации о точном числе пассажиров микроавтобуса нет.
По данным источника, бригады скорой помощи доставляют пострадавших в республиканскую клиническую больницу им. А.В. Вишневского.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП устанавливаются.
На трассе Архангельск – Северодвинск 19 марта произошло массовое столкновение автомобилей. В результате ДТП некоторые транспортные средства оказались смяты, о пострадавших не сообщалось.