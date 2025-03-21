На Украине заявили об отсутствии планов по прямым контактам с Россией в Эр-Рияде
Украинская делегация, которая отправится в Эр-Рияд 24 марта для переговоров, не планирует прямых контактов с представителями России. Об этом 21 марта сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий на брифинге, который транслировался в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ).
Тихий отметил, что целью переговоров является двусторонний диалог с США.
Политик также предположил, что может иметь место форма челночной дипломатии. В качестве примера Тихий упомянул соглашение об экспорте сельскохозяйственной продукции, заключенное при посредничестве Турции и ООН.
По словам представителя, переговоры будут проходить в одном из отелей Эр-Рияда, где российская и украинская делегации будут размещены в разных комнатах, однако переговоры будут вестись только с американцами.
Уточняется, что Украина намерена сосредоточиться на вопросах прекращения огня и контроля за его выполнением.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 марта заявила, что Киев после новых атак на российскую инфраструктуру показал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию текущего конфликта дипломатическими методами.