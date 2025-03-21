Пожар в Хитроу поручили расследовать антитеррористическому подразделению
Обстоятельства пожара на электроподстанции рядом с лондонским аэропортом Хитроу выясняет специализированное подразделение SO15, которое занимается противодействием терроризму. Об этом 21 марта сообщает издание The Telegraph.
«Полиция заявила, что офицеры контртеррористического командования возглавят расследование из-за влияния, которое этот инцидент оказал на критически важную инфраструктуру», — говорится в материале.
Уточняется, что специалисты-детективы находились на электрической подстанции Норт-Хайд в западном Лондоне после взрыва незадолго до полуночи.
Взрыв на подстанции произошел ранее в этот день, в результате чего в аэропорту Хитроу отключили электричество. В связи с этим воздушная гавань была закрыта до полуночи 21 марта. Пожарные продолжают борьбу с огнем.
Кроме того, стало известно, что воздушная гавань серьезно пострадала после взрыва и пожара на электроподстанции. Сотрудники аэропорта и пассажиры столкнулись с затемненными зонами, ограниченным обслуживанием и задержками в пунктах регистрации и обработки багажа.