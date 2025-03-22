Стыдно, но не видно: как и для кого работают вебкам студии в России

Россия стала одним из мировых лидеров по количеству вебкам студий, предлагающих платный онлайн-контент откровенного содержания. Причем их «продукция» в основном идет на экспорт — чаще всего эротические трансляции потребляют граждане Великобритании, Германии и США. Модели, работающие в этих студиях, зарабатывают порой до 250 тыс. рублей в месяц, но больше половины дохода забирает стриминговая платформа, а сами девушки часто становятся жертвами преследований, шантажа и даже насилия . О том, как устроен сомнительный шоу-бизнес в России и может ли он быть легализован в нашей стране, — в расследовании «Известий».

Подработки для несовершеннолетних

В Москве на Калужской площади найдена вебкам студия, куда принимают на работу несовершеннолетних моделей. Организация тайно расположилась в одной из квартир дома, где помимо жилых помещений располагается Российская Государственная детская библиотека, а всего через 200 метров — здания МВД, Минюста и ФСИН.

Центр защиты молодежи и Молодежный парламент провели эксперимент, в ходе которого послали в студию WCD 14-летнюю девушку со скрытой камерой. Она пришла туда под видом трудоустройства, документов у нее никто не спросил, зато сразу рассказали о преимуществах работы и предложили выйти на пробную смену, то есть провести онлайн-трансляцию перед зарубежной аудиторией. На вопрос подростка, а можно ли в кадре полностью раздеться, ей ответили: «На твое усмотрение».

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Общественники обратились по этому эпизоду в полицию. О том, была ли после этого на месте проверка правоохранителей, не известно. Впрочем, поскольку съемок в обнаженном виде несовершеннолетней не состоялось, оснований для уголовного дела может и не найтись, а сам вебкам как деятельность с точки зрения закона ненаказуем.



За день до похода в студию на Калужской площади активистами там побывала корреспондентка «Известий». Она также под видом соискательницы на вакансию модели пришла на собеседование, сняла внутренний антураж помещения и поговорила с менеджерами.

После «экскурсии» по помещению журналистка вызвала наряд полиции, составив заявление о нахождении по адресу студии, где снимают порнографический контент . Полиция на место приехала, но в квартиру заходить не стала — на тот момент законных оснований для проникновения на частную собственность у сотрудников не было.

У студии есть страницы в социальных сетях и мессенджерах, однако кто ею владеет — неизвестно.

Веб-проституция

Мировая индустрия взрослого вебкама (интерактивные онлайн-трансляции с откровенным содержанием) в прошлом году достигла оборота в $5,5 млрд. Россия занимает второе место в мире по количеству зарегистрированных учетных записей вебкам-моделей, тысячи девушек беспрерывно снимаются в подпольных студиях по всей стране. Несмотря на широкую распространенность явления, государством оно никак не регулируется.



Депутат Госдумы Артем Метелев написал в МВД письмо с идеей законопроекта, который направлен на полный запрет деятельности вебкам студий и уточнение понятия виртуальных секс-услуг. Он предложил взять две статьи УК — 240-ю и 241-ю (вовлечение и организация занятием проституцией), заменить в них «проституцию» на «сексуальные услуги», а также увеличить ответственность по ним до 15 лет лишения свободы. Плюс ввести наказание для зрителей эротических вебкам-шоу с несовершеннолетними моделями.

Фото: Getty Images/M-Production

В МВД на идею депутата ответили письмом с предварительными замечаниями. Ведомство отметило, что предлагаемая инициатива в предложенном виде внесет фундаментальные противоречия в действующее уголовное законодательство и приведет к неизбежным правовым казусам на практике.



Адвокат Анастасия Шардакова согласна с позицией МВД по поводу депутатского законопроекта.



— Предлагаемые изменения приведут к конкуренции норм права. Сейчас деятельность вебкам студий может подпадать под пункты а, б части 2 статьи 242 УК РФ. При вовлечении в изготовление порнографии несовершеннолетних — под 242.1 и 242.2 УК РФ и др. При внесении изменений возникнет проблема квалификации действий и, как следствие, может привести к уменьшению размера наказаний, здесь я согласна с позицией МВД. Кроме того, может возникнуть двойная ответственность за одно и то же деяние. Так, организатор вебкам студии будет нести ответственность не только по 242-й, но и по 241-й УК РФ, — пояснила адвокат.

Фото: Global Look Press/Britta Pedersen

Депутат Метелев рассказал «Известиям», что сейчас законопроект дорабатывается в соответствии с замечаниями МВД. Он уточнил, что инициатива направлена в первую очередь против владельцев студий, а не вебкам-моделей.



— В студии модели зачастую попадают против своей воли — их завлекают обманом, а потом им угрожают или шантажируют при отказе работать. Что касается тех, кто работает по своей воле, пускай это будет их личным делом. Нас конкретно интересует организованный бизнес и его владельцы , — объяснил депутат.

Нечеткие границы дозволенного

В России нельзя официально зарегистрировать студию или оформить самозанятость вебкам-моделью. Договоров с девушками работодатели не заключают, и от обмана никто не застрахован. Эротика на стримах российским законом не запрещена, а вот за порнографию владельцы студий и их сотрудники могут быть привлечены к ответственности по ст. 242 УК.



Как пояснила Анастасия Шардакова, не все участники индустрии понимают разницу между «эротикой» и «порнографией» в праве.



— Эротика в первую очередь воздействует на эмоции зрителя с целью вызова у него эстетических чувств и представлений. В эротике есть элемент недосказанности, она подчеркивает красоту человеческого тела без специальной цели вызвать желание полового сношения. В порнографии же грубо натуралистически, непристойно изображается половой акт с акцентом на физическом контакте половых органов и физиологии половых отношений. Если эротика носит художественную ценность, то порнография — нет, — сказала Шардакова.

Фото: Getty Images/hayesphotography

В случае с вебкамом, если была возбуждена 242-я статья, поясняет адвокат, то определять, что было в кадре — эротика или порнография, — будет культурологическая и искусствоведческая экспертизы , поэтому заранее очертить четкие грани дозволенного в сегодняшних реалиях трудно, каждый случай будет рассматриваться отдельно.



Одно из первых дел в отношении вебкам студий по 242-й статье в России было заведено в Волгограде в июне 2020 года. Полиция провела свыше 20 обысков, в ходе которых изъято более 20 видеокамер, компьютерная техника, средства связи, банковские карты, носители информации. По версии следствия, 31-летний местный житель подговорил десять своих знакомых в возрасте от 21 до 39 лет создать вебкам студию, шестеро из них были непосредственно моделями.

В Череповце в сентябре 2020 года полицейские нагрянули сразу на 30 адресов, где они обнаружили несовершеннолетнюю модель и запрещенные вещества. Всего в ходе следствия были допрошены более 120 лиц, проведено свыше 50 обысков, изъята техника и цифровые устройства. У одного из обвиняемых были арестованы денежные средства на сумму более 12 млн рублей.



В 2021 году рейды прошли сразу в двух городах. В марте в Красноярске было задержано восемь человек, которым помимо 242-й статьи еще было предъявлена 210-я — о создании преступного сообщества. В апреле того же года в Петербурге полиция обошла пять студий и задержала 11 человек в возрасте от 20 до 42 лет. Им всем были предъявлены обвинения по 242-й статье, в декабре 2024 года они получили сроки от 2,5 до 3,5 лет условно. Двое из них были вебкам-моделями.

Фото: Getty Images/Oleg Elkov

В феврале 2022 года полиция прекратила деятельность вебкам студий в Омске, в июле 2024 года пятеро фигурантов этого дела получили от 2,5 до 3,5 лет условно по 242-й статье. Среди обвиненных были не только 29-летний организатор и менеджеры, но и модель.



В январе 2025 года в МВД сообщили, что провели обыски в студиях в Саратове, Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре. По версии следствия, жительница Саратова организовала несколько студий, в которых работало не меньше десяти моделей, а контролировали их деятельность два оператора. Организатора взяли под арест, менеджеры находятся под подпиской о невыезде, всем троим предъявлено обвинение по 242-й статье.

Плохие — закрыть, хорошие — оставить

Вебкам-модель из Петербурга Ольга, ранее осужденная по ст. 242 УК РФ на 2,5 года условно, не согласна с инициативами по ужесточению в отношении вебкам-деятельности и выступает за ее легализацию . Она убеждена, что основной критерий — это отсутствие вреда.



— Меня осудили просто за то, что я была моделью. Почему обвиняют моделей? Преступлением может быть только то, где есть жертва, а я никому вреда не причиняла , — говорит Ольга.

Фото: соцсети Публикация в инстаграм (Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ) аккаунте одной из студий

По ее словам, вместо запрета вебкама необходимо четко прописать условия законности. Совершеннолетний дееспособный человек должен иметь право заниматься этим осознанно и свободно распоряжаться своим телом, считает Ольга.

— Есть плохие студии, которые обманывают, работают с несовершеннолетними, применяют угрозы и шантаж. Их необходимо закрыть. Но когда студия честная, добровольная, без насилия и угроз, она должна иметь право существовать. У нас была именно такая , — поясняет модель.

Она считает, что вебкам помогает мужчинам экологично удовлетворять естественные потребности, вместо того чтобы приставать на улице к девушкам или совершать насилие.

Кроме того, по словам Ольги, основная аудитория вебкам-моделей — иностранцы, и в условиях санкций эта работа приносит деньги российской экономике. Девушки зарабатывают за счет граждан недружественных стран, а тратят деньги у себя в стране. Легализация вебкама позволила бы студиям и моделям честно платить налоги с деятельности.

Фото: соцсети Скриншоты калькуляторов заработка для моделей с сайтов вебкам студий

Еще одно преимущество легализации, по мнению Ольги, — защита моделей законом от шантажистов. Сейчас модели не могут обратиться за помощью в полицию, зная, что сами нарушают закон. Легализация даст возможность открыто решать такие вопросы и привлечь нарушителей к ответственности.

Большинство опрошенных «Известиями» представителей вебкам-сферы не захотели комментировать тему потенциального ужесточения законов. Как объяснила одна из них: «Ответ здесь прост: потому что противников адалт-индустрии (adult — взрослой) много и смысла нет что-то говорить, ведь за криком толпы нас не слышно. Участники, как правило, хотят просто спокойно работать, чтобы никто ничего не освещал».

Выгодно, но рискованно

Вебкам студии балансируют между открытостью и конспирацией: внешних вывесок, указывающих на профиль деятельности, обычно нет, однако обнаружить адреса и контакты таких мест можно буквально в пару кликов через поисковую систему. Индустрия не ведет официальной статистики, но, согласно устоявшемуся мнению в профессиональной среде, лидером по числу действующих студий стал Санкт-Петербург, где количество подобных заведений может составлять около 200, что значительно больше, чем в других городах страны. В Сети есть несколько онлайн-каталогов со списком и рейтингом российских студий, на самом крупном из них список состоит из 781 организации, но это число может быть больше, поскольку не все представители индустрии заявляют о себе публично.



Студии бывают двух типов — онлайн и офлайн. В первом случае модель работает в отдельном арендованном помещении одна, а с остальными участниками взаимодействует удаленно. Офлайн-вариант обычно представляет собой просторную квартиру, где в каждой комнате посменно (обычно в три смены по восемь часов) работают модели по построенному менеджерами четкому графику.

Фото: Getty Images/Pla2na

За опоздания и прогулы штрафуют. В штате студий помимо моделей обычно состоят администраторы, рекрутеры и операторы. Администраторы занимаются общей координацией, отвечают на звонки и сообщения, продвигают студию в Сети. Заработная плата в среднем у них не превышает 50–100 тыс. рублей в месяц. Рекрутеры привлекают новых моделей, ставка у них зависит от количества приведенных кадров и от того, насколько долго те задержатся в студии. Операторы отвечают за съемку, подсказывают модели, как ей себя вести, и помогают вести переписку с мемберами (зрителям вебкам-шоу). Оператор получает долю от заработка с трансляции. Модель может обходиться и без оператора, если свободно владеет иностранным языком и техникой.

Доходы самих моделей, исходя из их отзывов, варьируются в широком диапазоне «от нуля до бесконечности». На сайтах студий обычно есть калькулятор прогнозируемого заработка. В параметрах для подсчета учитывается опыт модели, количество стриминговых часов в неделю и время суток работы, а также знание иностранных языков. Хороший английский для модели большой плюс, поскольку подавляющее число мемберов — иностранцы, среди которых больше всего американцев и британцев. Для того чтобы работать на клиентов из США, модели выгоднее всего стримить в ночное для России время. Очень средняя цифра чистого заработка моделей — около 200–250 тыс. рублей в месяц. Часть дохода, примерно 30–50%, забирает сама площадка, оставшееся делится со студией (еще около 50%) и оператором, итого самой модели достается 20–30% от изначальной суммы. Некоторые модели работают в кадре в паре.

Фото: Getty Images/M-Production

По признаниям участников рынка, в вебкаме очень высокая текучка кадров. Девять из десяти не задерживаются на одном месте и двух месяцев. Приносящих мало денег моделей студии выгоняют сами. В целом работа характеризуется как однообразная и требующая скорее самодисциплины и систематичности в трансляциях, нежели креатива.



Модели могут работать из дома самостоятельно без посредников, но поскольку в индустрию чаще всего приходят от потребности быстрого заработка, а для работы требуется оборудование, то у новичков попросту нет средств и навыков для создания необходимых трудовых условий.



Открыть свою небольшую офлайн-студию, судя по анонимным рассказам предпринимателей, относительно недорого — до миллиона рублей. В начальные вложения входит создание трендового интерьера с интимной атмосферой, видеооборудование, высокопроизводительный ПК, секс-аксессуары, средства гигиены и первичные накладные расходы на оплату труда, аренду помещения и рекламу. Бизнес высокорентабельный и при «правильном» подходе окупается за несколько месяцев, одна студия может приносить чистую прибыль до 3–4 млн рублей в месяц (при штате в 25–30 моделей) при обороте в 10 млн и начальных вложениях примерно в 5 млн рублей. Основные расходы — зарплаты сотрудникам, аренда помещений плюс реклама.

Фото: Getty Images/Alexander Farnsworth

Как следует из материала «Фонтанки» за сентябрь 2022 года, вебкам-индустрия в России сильно пострадала с началом СВО. Ряд сервисов и платформ отказались работать с российскими студиями и моделями, девушки стали чаще получать оскорбления в свой адрес на трансляциях. Сложнее стало выводить средства — сейчас для этого чаще всего используется криптовалюта. Некоторые студии вывезли свой штат за рубеж, чаще всего в Таиланд, Армению и Грузию. Однако с течением времени индустрия адаптировалась к новым реалиям.



Напрямую общаться с «Известиями» почти никто из владельцев студий не согласился. За анонимное интервью двое из них требовали оплату.



— Для нас никаких проблем нет, у нас все модели работают на дому, поэтому и полиция к ним не придет, и находятся они в безопасности. Единственное, что налоги не платим. Легализовали бы, платили бы налоги, всем было бы хорошо, — сказали «Известиям» в International, ведущей своей деятельность в России и Таиланде . — Опять же, легализация открывает для государства возможность получать подоходный налог

Фото: Getty Images/M-Production

По словам представителей индустрии, конкуренция высокая в Санкт-Петербурге и Москве, в остальных городах она не так сильна. Ценники на открытие студии и прибыли сильно разнятся, это зависит от масштабов и количества моделей на старте.

— Доход 100–200 тыс. рублей средний, есть намного и выше, кто-то 100 тыс. за неделю вообще делает, это заработок уже чисто модели. Мы отдаем моделям 70–80% от заработка , — признались организаторы нелегального бизнеса.

По поводу «токсичности» работы в вебкаме для моделей предприниматель отметил, что всё индивидуально и зависит от того, какие порядки царят внутри самой студии. Бывают случаи принуждения со стороны их владельцев, после них, по его словам, девушки становятся «психованными». Бывают и положительные примеры дружеской атмосферы и долгосрочного сотрудничества.

Сиделки для одиноких

Вебкам-трансляции разделяются на «обнаженный» и «необнаженный» формат. Второй менее популярен и прибылен, но бывают и исключения. В основном трансляция выглядит так: модель сидит в кадре и флиртует с публикой, в боковой панели интерфейса сайта есть чат с «меню чаевых», где указано, что она готова сделать за определенную фиксированную плату или при достижении определенной общей суммы донатов (пожертвований). Зрители скидывают ей чаевые в виде «токенов» — внутренней валюты площадки.

Обычный набор предлагаемых услуг модели по мере возрастания ценника представляет собой выполнение от легких виртуальных ласк, обнажения и танцев до демонстрации интимных сцен.

Фото: TASS/EPA/ROBERT GHEMENT

Главная задача любой модели — наладить связь с состоятельным мембером, чтобы он вышел с ней в «приват» — общение с глазу на глаз в закрытом чате, где ставка оплаты значительно выше и где он может просить у модели выполнить какие-то особые пожелания за щедрое вознаграждение. В привате мембер может включить свою камеру — чтобы девушка тоже его видела. Для стабильного заработка модели нужно сформировать себе постоянных клиентов.



В Сети множество советов для вебкам-моделей, как сделать больший чек или, попросту говоря, заработать с каждого мембера по максимуму. Существуют целые инфокурсы и коучи, обучающие мастерству онлайн-обаяния. На форумах и тематических ресурсах девушки делятся курьезными случаями из их практики, чаще всего рассказывая о нелепых или пугающих просьбах мемберов.

Фото: TASS/EPA/ROBERT GHEMENT

Как признают сами модели, большинство зрителей приходят за общением, пытаясь избежать одиночества. Среди их клиентов много фетишистов, которые стесняются рассказать о своих фантазиях кому-то вживую, зато готовы заплатить модели за их реализацию на камеру. Платформы запрещают насилие и кровь в кадре, копро-, некро-, зоофилию, а также съемку несовершеннолетних. Также типичный способ заработка для моделей — продажа своего ношеного белья и личных вещей.

Виртсекс, наркотики, шантаж

Работа в вебкаме порой негативно сказывается на психологическом состоянии моделей. Нередки случаи, когда они начинают бороться со стрессом с помощью наркотиков. В студиях работа под их влиянием формально обычно под строгим запретом, но как описывают реальную ситуацию участники сферы, на практике это условие далеко не всегда выполняется. В профессию чаще всего приходят не от хорошей жизни — в поиске быстрых денег, в итоге только усугубляя свое положение разрушением психики и здоровья из-за употребления наркотиков.



Главный бич вебкама — сталкинг и шантаж. Практически все девушки в начале карьеры скрывают от родных и близких свой род занятий. И большинство из них рано или поздно сталкиваются с вымогательством, когда неизвестные пишут им личные сообщения с требованиями выплатить энную сумму (начинается всё с 15–30 тыс. рублей) в обмен на нераскрытие их тайны. Выполнять условия шантажистов бесполезно, поскольку после первого транша они обязательно вернутся вновь. На «профильных» ресурсах для вебкам-моделей много материалов посвящено тактике поведения при вымогательстве.

Фото: TASS/EPA/ROBERT GHEMENT

В 2021 году кризисный центр для женщин «Полина» опубликовал отчет по социологическому исследованию, основанный на опросах среди вебкам-моделей за период с 2018 по 2021 год. По данным исследователей, женщины составляют 96% вебкам-моделей, а средний возраст вовлечения — 23 года. При этом 80% их дохода забирают студии и стриминговые сервисы, заставляя моделей работать по восемь–десять часов пять дней в неделю, чтобы выйти в плюс.

Насилие — распространенная проблема: 22% вебкам-моделей сталкивались с давлением и принуждением со стороны клиентов, а 12% испытывали на себе злоупотребления от администраторов студии. После ухода 15% женщин подвергались шантажу интимными материалами или преследованию.

Психическое здоровье моделей серьезно страдает — 45% испытывают обострение тревожности и депрессии, а 30% отмечают сексуальные проблемы после вебкаминга. Почти 20% сталкиваются с расстройствами пищевого поведения. Употребление алкоголя и психостимуляторов во время работы в индустрии часто растет, а зависимость от них только усиливается.

Фото: Getty Images/Tero Vesalainen

Каждая пятая модель испытывает трудности при выходе из вебкаминга, сталкиваясь с угрозами, шантажом и финансовыми трудностями. Многие возвращаются в индустрию из-за безвыходного положения. Большинство бывших вебкам-моделей оценивают свой опыт как негативный, сталкиваясь с длительными психологическими последствиями. Вопреки мифу о легкости и безопасности вебкам-работы, эта сфера несет серьезные риски и эксплуатацию, делают вывод исследователи.

По мнению психолога Елизаветы Павловой, среди тех вебкам-моделей, кто обращался к ней за психологической помощью, было много девушек с пограничным расстройством личности (нарушением личных границ и чувства собственного «Я»).

— Согласно исследованиям секс-работниц (а вебкам-моделей к таким отнести можно), их объединяло одно: в детстве родители относились к ним равнодушно, игнорируя их эмоциональные потребности. Сексуальное насилие встречалось далеко не у всех, зато отвержение и эмоциональная холодность родителей были у 100%. Из-за этого девушки привыкли считать себя незначимыми, позволяли обращаться с собой и своим телом без уважения и заботы. Кроме психологических аспектов, вебкам несет риски разоблачения и шантажа, усиливая тревогу и закрытость участниц, — рассказала Павлова.

Фото: Getty Images/Oleg Elkov

Также исследования показывают, добавила психолог, что женская сексуальность тесно связана с эмоциональным контактом. Женщины редко готовы на секс без эмоциональной связи. Постоянное участие в сексуальных актах или демонстрация сексуального поведения без такой близости приводит к отчуждению от собственного тела и чувству деперсонализации («тело — это не я»), что негативно влияет на психологическое здоровье.



— Не знаю, я себя несчастной не чувствую, с помощью вебкама подняла себе самооценку, и мне нравится внимание мужчин, — возражает вебкам-модель Ольга. — Тут я за всех не скажу, но в моем круге общения всех всё по большей части устраивает. Вряд ли индустрия в России исчезнет даже при суровых запретах . А вообще было бы здорово, если бы каждый, в том числе и мы, могли бы честно заниматься своим делом без страха и лишних проблем. Разве мы делаем кому-то плохо?

Бурно развивающийся рынок

По данным ресурса CamRank, основанных на оценках отраслевых аналитиков, ежегодный оборот сектора вебкам для взрослых в 2024 году достиг отметки в $5,5 млрд, показав рост почти в три раза с $2 млрд в 2016 году.

Как сообщают эксперты, начиная с 2018 года вебкам-сектор столкнулся с резким ростом числа участников. Наиболее заметное увеличение было зафиксировано во время пандемии COVID-19: количество активных вебкам-моделей за период локдауна выросло примерно на 30%.

Посещаемость трех крупнейших международных вебкам-площадок совокупно превышает 1,1 млрд визитов в месяц. Средний показатель длительности визита при этом составляет 12,5 минуты. Самая популярная из них занимает 49-е место по посещаемости среди всех сайтов Сети.

Фото: Getty Images/Oleg Elkov

По исследованием платформы SEMRush за 2024 год, лидер рынка по популярности привлекает около 432 млн ежемесячных посещений. Сразу за ним следует другая крупная платформа, которая в среднем насчитывает 374 млн посещений ежемесячно.



По данным CamCensus за 2023 год, Россия занимала второе место в мире по количеству зарегистрированных видеочатов с 151 912 аккаунтами из 714 009, что составляет 21,28% от общего числа учетных записей в мире. Всего десять стран-лидеров владеют 640 093 зарегистрированными аккаунтами ведущих видеочатов по всему миру, что составляет 90%. Причем всего пять из них — Колумбия, Российская Федерация, Румыния, Филиппины, США — контролируют 80% этого рынка.

Фото: Getty Images/M-Production

Рост индустрии в различных странах происходит неоднородно. Например, Вьетнам вырос в 13 раз за 2021–2023 годы, тогда как Колумбия за восемь лет совершила семикратный скачок. Россия же с 2015 по 2023 год показала 12-кратный рост количества зарегистрированных аккаунтов.

Модели в основном женщины, основной возрастной сегмент составляет от 18 до 25 лет. Быстрые темпы роста наблюдаются в развивающихся рынках (например, в Латинской Америке и Восточной Европе). Страны с меньшими доходами населения чаще выступают поставщиками вебкам-моделей, страны Запада и Азии представляют в основном платежеспособную аудиторию.

Ориентировочный размер российского рынка вебкама официально не публикуется, но на основе приблизительного количества моделей, средней выручки за трансляцию и доступных косвенных данных можно предположить, что он исчисляется сотнями миллионов долларов США ежегодно.

От кофейника к теледильдонике

Вебкам (от web camera — сетевая камера) начался с безобидной истории. В 1991 году студенты Кембриджского университета в Англии создали первую онлайн-камеру и направили ее на кофейный аппарат в одной из лабораторий. Учащимся не нравилось, когда они приходили к пустому кофейнику, поэтому решили следить за ним удаленно. Трансляция велась с частотой три кадра в минуту в локальной сети, позже ее перевели в онлайн. Прекратилась она спустя десять лет в 2001 году.

Фото: x.com Кадры трансляции Coffee Room Coffee Pot из Кембриджского университета

Три года спустя, в 1994 году, технология потокового видео неожиданно обнаружила себя в совершенно другой сфере. Компания Red Light District из Нидерландов запустила первые онлайн-платформы с видео для взрослых, используя потоковую передачу. Тогда же предприниматели поняли, что люди готовы платить за просмотр видео девушек в реальном времени.

Одной из ключевой фигур в зарождающемся вебкаме был предприниматель Сет Варшавски (умер при неизвестных обстоятельствах в октябре 2024 года). В 1996 году в Сиэтле он организовал в арендованном амбаре студию и запустил сайт ClubLove, на котором велась слайдшоу-трансляция со стриптизом по платной подписке, а за дополнительные деньги пользователь мог связаться для секса по телефону с выбранной танцовщицей. Варшавски смог успешно раскрутить свой бизнес благодаря передовым на тот момент технологиями и громким скандалам.

Первым полноценным «лайфкастинг»-проектом стал сайт JenniCam, открытый студенткой Дженнифер Рингли из США в 1996 году. Она регулярно выкладывала кадры из своей жизни (в том числе интимного характера) сначала для друзей, а позже — для широкой аудитории. Стоит отметить, что, став первой camgirl в истории, она стала и первой жертвой травли — ее взломала и шантажировала группа хакеров.

Фото: x.com Скриншоты трансляций с проекта JenniCam

JenniCam вдохновил десятки аналогичных проектов и стал прообразом многих вебкам-сайтов, появившихся позже. Кроме того, в 90-х начали появляться первые профессиональные студии и платформы, работающие в основном с эротическим контентом. Оплата за видеоконференции достигала приличных цифр — от $3 до $6 за минуту. Многие пользователи тратили внушительные суммы, а девушки-модели зарабатывали от $10–15 до $50 за час работы.

Ближе к 2000-м вебкам уже превратился из нишевого развлечения в быстрорастущую индустрию. Появились первые специализированные сайты, каталоги и агрегаторы, например: VideoSecrets (1996); Streamate, CamContacts, StreamRay (1999); iFriends (1998), который в пиковые дни зарабатывал более $300 тыс. в сутки. Вебкам-сервисы, в отличие от большинства других интернет-компаний тех времен, успешно пережили состоявшийся в 2000 году крах дот-комов.

Начали формироваться полноценные сети с услугами чата, телефонных звонков и приватных трансляций, а также первые платежные системы (например, ССBill и ePassporte). Ранние упоминания о вебкам студиях в России появились с 1999–2002 годов, первой конкретно названной студией была CamCash из Петербурга. Пионеры российского вебкам-стриминга Runetki и RusCams появились в 2008–2009 годах.

Фото: Telegram Объявление в Сети первой российской вебкам студии, о которой осталось упоминание

С приходом высокоскоростного интернета качество трансляций резко выросло: появились HD (720p/1080p), 4K-разрешение и возможности виртуальной реальности. На сайтах сформировались высокие стандарты по внешнему виду моделей и декорациям студий. Интерактивность стала основным инструментом монетизации: появились интерактивные секс-аксессуары (теледильдоника), персональные боты, платные чаты и приват-шоу.