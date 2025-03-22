Стыдно, но не видно: как и для кого работают вебкам студии в России
Россия стала одним из мировых лидеров по количеству вебкам студий, предлагающих платный онлайн-контент откровенного содержания. Причем их «продукция» в основном идет на экспорт — чаще всего эротические трансляции потребляют граждане Великобритании, Германии и США. Модели, работающие в этих студиях, зарабатывают порой до 250 тыс. рублей в месяц, но больше половины дохода забирает стриминговая платформа, а сами девушки часто становятся жертвами преследований, шантажа и даже насилия. О том, как устроен сомнительный шоу-бизнес в России и может ли он быть легализован в нашей стране, — в расследовании «Известий».
Подработки для несовершеннолетних
В Москве на Калужской площади найдена вебкам студия, куда принимают на работу несовершеннолетних моделей. Организация тайно расположилась в одной из квартир дома, где помимо жилых помещений располагается Российская Государственная детская библиотека, а всего через 200 метров — здания МВД, Минюста и ФСИН.
Центр защиты молодежи и Молодежный парламент провели эксперимент, в ходе которого послали в студию WCD 14-летнюю девушку со скрытой камерой. Она пришла туда под видом трудоустройства, документов у нее никто не спросил, зато сразу рассказали о преимуществах работы и предложили выйти на пробную смену, то есть провести онлайн-трансляцию перед зарубежной аудиторией. На вопрос подростка, а можно ли в кадре полностью раздеться, ей ответили: «На твое усмотрение».
Общественники обратились по этому эпизоду в полицию. О том, была ли после этого на месте проверка правоохранителей, не известно. Впрочем, поскольку съемок в обнаженном виде несовершеннолетней не состоялось, оснований для уголовного дела может и не найтись, а сам вебкам как деятельность с точки зрения закона ненаказуем.
За день до похода в студию на Калужской площади активистами там побывала корреспондентка «Известий». Она также под видом соискательницы на вакансию модели пришла на собеседование, сняла внутренний антураж помещения и поговорила с менеджерами.
После «экскурсии» по помещению журналистка вызвала наряд полиции, составив заявление о нахождении по адресу студии, где снимают порнографический контент. Полиция на место приехала, но в квартиру заходить не стала — на тот момент законных оснований для проникновения на частную собственность у сотрудников не было.
У студии есть страницы в социальных сетях и мессенджерах, однако кто ею владеет — неизвестно.
Веб-проституция
Мировая индустрия взрослого вебкама (интерактивные онлайн-трансляции с откровенным содержанием) в прошлом году достигла оборота в $5,5 млрд. Россия занимает второе место в мире по количеству зарегистрированных учетных записей вебкам-моделей, тысячи девушек беспрерывно снимаются в подпольных студиях по всей стране. Несмотря на широкую распространенность явления, государством оно никак не регулируется.
Депутат Госдумы Артем Метелев написал в МВД письмо с идеей законопроекта, который направлен на полный запрет деятельности вебкам студий и уточнение понятия виртуальных секс-услуг. Он предложил взять две статьи УК — 240-ю и 241-ю (вовлечение и организация занятием проституцией), заменить в них «проституцию» на «сексуальные услуги», а также увеличить ответственность по ним до 15 лет лишения свободы. Плюс ввести наказание для зрителей эротических вебкам-шоу с несовершеннолетними моделями.
В МВД на идею депутата ответили письмом с предварительными замечаниями. Ведомство отметило, что предлагаемая инициатива в предложенном виде внесет фундаментальные противоречия в действующее уголовное законодательство и приведет к неизбежным правовым казусам на практике.
Адвокат Анастасия Шардакова согласна с позицией МВД по поводу депутатского законопроекта.
— Предлагаемые изменения приведут к конкуренции норм права. Сейчас деятельность вебкам студий может подпадать под пункты а, б части 2 статьи 242 УК РФ. При вовлечении в изготовление порнографии несовершеннолетних — под 242.1 и 242.2 УК РФ и др. При внесении изменений возникнет проблема квалификации действий и, как следствие, может привести к уменьшению размера наказаний, здесь я согласна с позицией МВД. Кроме того, может возникнуть двойная ответственность за одно и то же деяние. Так, организатор вебкам студии будет нести ответственность не только по 242-й, но и по 241-й УК РФ, — пояснила адвокат.
Депутат Метелев рассказал «Известиям», что сейчас законопроект дорабатывается в соответствии с замечаниями МВД. Он уточнил, что инициатива направлена в первую очередь против владельцев студий, а не вебкам-моделей.
— В студии модели зачастую попадают против своей воли — их завлекают обманом, а потом им угрожают или шантажируют при отказе работать. Что касается тех, кто работает по своей воле, пускай это будет их личным делом. Нас конкретно интересует организованный бизнес и его владельцы, — объяснил депутат.
Нечеткие границы дозволенного
В России нельзя официально зарегистрировать студию или оформить самозанятость вебкам-моделью. Договоров с девушками работодатели не заключают, и от обмана никто не застрахован. Эротика на стримах российским законом не запрещена, а вот за порнографию владельцы студий и их сотрудники могут быть привлечены к ответственности по ст. 242 УК.
Как пояснила Анастасия Шардакова, не все участники индустрии понимают разницу между «эротикой» и «порнографией» в праве.
— Эротика в первую очередь воздействует на эмоции зрителя с целью вызова у него эстетических чувств и представлений. В эротике есть элемент недосказанности, она подчеркивает красоту человеческого тела без специальной цели вызвать желание полового сношения. В порнографии же грубо натуралистически, непристойно изображается половой акт с акцентом на физическом контакте половых органов и физиологии половых отношений. Если эротика носит художественную ценность, то порнография — нет, — сказала Шардакова.
В случае с вебкамом, если была возбуждена 242-я статья, поясняет адвокат, то определять, что было в кадре — эротика или порнография, — будет культурологическая и искусствоведческая экспертизы, поэтому заранее очертить четкие грани дозволенного в сегодняшних реалиях трудно, каждый случай будет рассматриваться отдельно.
Одно из первых дел в отношении вебкам студий по 242-й статье в России было заведено в Волгограде в июне 2020 года. Полиция провела свыше 20 обысков, в ходе которых изъято более 20 видеокамер, компьютерная техника, средства связи, банковские карты, носители информации. По версии следствия, 31-летний местный житель подговорил десять своих знакомых в возрасте от 21 до 39 лет создать вебкам студию, шестеро из них были непосредственно моделями.
В Череповце в сентябре 2020 года полицейские нагрянули сразу на 30 адресов, где они обнаружили несовершеннолетнюю модель и запрещенные вещества. Всего в ходе следствия были допрошены более 120 лиц, проведено свыше 50 обысков, изъята техника и цифровые устройства. У одного из обвиняемых были арестованы денежные средства на сумму более 12 млн рублей.
В 2021 году рейды прошли сразу в двух городах. В марте в Красноярске было задержано восемь человек, которым помимо 242-й статьи еще было предъявлена 210-я — о создании преступного сообщества. В апреле того же года в Петербурге полиция обошла пять студий и задержала 11 человек в возрасте от 20 до 42 лет. Им всем были предъявлены обвинения по 242-й статье, в декабре 2024 года они получили сроки от 2,5 до 3,5 лет условно. Двое из них были вебкам-моделями.
В феврале 2022 года полиция прекратила деятельность вебкам студий в Омске, в июле 2024 года пятеро фигурантов этого дела получили от 2,5 до 3,5 лет условно по 242-й статье. Среди обвиненных были не только 29-летний организатор и менеджеры, но и модель.
В январе 2025 года в МВД сообщили, что провели обыски в студиях в Саратове, Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре. По версии следствия, жительница Саратова организовала несколько студий, в которых работало не меньше десяти моделей, а контролировали их деятельность два оператора. Организатора взяли под арест, менеджеры находятся под подпиской о невыезде, всем троим предъявлено обвинение по 242-й статье.
Плохие — закрыть, хорошие — оставить
Вебкам-модель из Петербурга Ольга, ранее осужденная по ст. 242 УК РФ на 2,5 года условно, не согласна с инициативами по ужесточению в отношении вебкам-деятельности и выступает за ее легализацию. Она убеждена, что основной критерий — это отсутствие вреда.
— Меня осудили просто за то, что я была моделью. Почему обвиняют моделей? Преступлением может быть только то, где есть жертва, а я никому вреда не причиняла, — говорит Ольга.
По ее словам, вместо запрета вебкама необходимо четко прописать условия законности. Совершеннолетний дееспособный человек должен иметь право заниматься этим осознанно и свободно распоряжаться своим телом, считает Ольга.
— Есть плохие студии, которые обманывают, работают с несовершеннолетними, применяют угрозы и шантаж. Их необходимо закрыть. Но когда студия честная, добровольная, без насилия и угроз, она должна иметь право существовать. У нас была именно такая, — поясняет модель.
Она считает, что вебкам помогает мужчинам экологично удовлетворять естественные потребности, вместо того чтобы приставать на улице к девушкам или совершать насилие.
Кроме того, по словам Ольги, основная аудитория вебкам-моделей — иностранцы, и в условиях санкций эта работа приносит деньги российской экономике. Девушки зарабатывают за счет граждан недружественных стран, а тратят деньги у себя в стране. Легализация вебкама позволила бы студиям и моделям честно платить налоги с деятельности.
Еще одно преимущество легализации, по мнению Ольги, — защита моделей законом от шантажистов. Сейчас модели не могут обратиться за помощью в полицию, зная, что сами нарушают закон. Легализация даст возможность открыто решать такие вопросы и привлечь нарушителей к ответственности.
Большинство опрошенных «Известиями» представителей вебкам-сферы не захотели комментировать тему потенциального ужесточения законов. Как объяснила одна из них: «Ответ здесь прост: потому что противников адалт-индустрии (adult — взрослой) много и смысла нет что-то говорить, ведь за криком толпы нас не слышно. Участники, как правило, хотят просто спокойно работать, чтобы никто ничего не освещал».
Выгодно, но рискованно
Вебкам студии балансируют между открытостью и конспирацией: внешних вывесок, указывающих на профиль деятельности, обычно нет, однако обнаружить адреса и контакты таких мест можно буквально в пару кликов через поисковую систему. Индустрия не ведет официальной статистики, но, согласно устоявшемуся мнению в профессиональной среде, лидером по числу действующих студий стал Санкт-Петербург, где количество подобных заведений может составлять около 200, что значительно больше, чем в других городах страны. В Сети есть несколько онлайн-каталогов со списком и рейтингом российских студий, на самом крупном из них список состоит из 781 организации, но это число может быть больше, поскольку не все представители индустрии заявляют о себе публично.
Студии бывают двух типов — онлайн и офлайн. В первом случае модель работает в отдельном арендованном помещении одна, а с остальными участниками взаимодействует удаленно. Офлайн-вариант обычно представляет собой просторную квартиру, где в каждой комнате посменно (обычно в три смены по восемь часов) работают модели по построенному менеджерами четкому графику.
За опоздания и прогулы штрафуют. В штате студий помимо моделей обычно состоят администраторы, рекрутеры и операторы. Администраторы занимаются общей координацией, отвечают на звонки и сообщения, продвигают студию в Сети. Заработная плата в среднем у них не превышает 50–100 тыс. рублей в месяц. Рекрутеры привлекают новых моделей, ставка у них зависит от количества приведенных кадров и от того, насколько долго те задержатся в студии. Операторы отвечают за съемку, подсказывают модели, как ей себя вести, и помогают вести переписку с мемберами (зрителям вебкам-шоу). Оператор получает долю от заработка с трансляции. Модель может обходиться и без оператора, если свободно владеет иностранным языком и техникой.
Доходы самих моделей, исходя из их отзывов, варьируются в широком диапазоне «от нуля до бесконечности». На сайтах студий обычно есть калькулятор прогнозируемого заработка. В параметрах для подсчета учитывается опыт модели, количество стриминговых часов в неделю и время суток работы, а также знание иностранных языков. Хороший английский для модели большой плюс, поскольку подавляющее число мемберов — иностранцы, среди которых больше всего американцев и британцев. Для того чтобы работать на клиентов из США, модели выгоднее всего стримить в ночное для России время. Очень средняя цифра чистого заработка моделей — около 200–250 тыс. рублей в месяц. Часть дохода, примерно 30–50%, забирает сама площадка, оставшееся делится со студией (еще около 50%) и оператором, итого самой модели достается 20–30% от изначальной суммы. Некоторые модели работают в кадре в паре.
По признаниям участников рынка, в вебкаме очень высокая текучка кадров. Девять из десяти не задерживаются на одном месте и двух месяцев. Приносящих мало денег моделей студии выгоняют сами. В целом работа характеризуется как однообразная и требующая скорее самодисциплины и систематичности в трансляциях, нежели креатива.
Модели могут работать из дома самостоятельно без посредников, но поскольку в индустрию чаще всего приходят от потребности быстрого заработка, а для работы требуется оборудование, то у новичков попросту нет средств и навыков для создания необходимых трудовых условий.
Открыть свою небольшую офлайн-студию, судя по анонимным рассказам предпринимателей, относительно недорого — до миллиона рублей. В начальные вложения входит создание трендового интерьера с интимной атмосферой, видеооборудование, высокопроизводительный ПК, секс-аксессуары, средства гигиены и первичные накладные расходы на оплату труда, аренду помещения и рекламу. Бизнес высокорентабельный и при «правильном» подходе окупается за несколько месяцев, одна студия может приносить чистую прибыль до 3–4 млн рублей в месяц (при штате в 25–30 моделей) при обороте в 10 млн и начальных вложениях примерно в 5 млн рублей. Основные расходы — зарплаты сотрудникам, аренда помещений плюс реклама.
Как следует из материала «Фонтанки» за сентябрь 2022 года, вебкам-индустрия в России сильно пострадала с началом СВО. Ряд сервисов и платформ отказались работать с российскими студиями и моделями, девушки стали чаще получать оскорбления в свой адрес на трансляциях. Сложнее стало выводить средства — сейчас для этого чаще всего используется криптовалюта. Некоторые студии вывезли свой штат за рубеж, чаще всего в Таиланд, Армению и Грузию. Однако с течением времени индустрия адаптировалась к новым реалиям.
Напрямую общаться с «Известиями» почти никто из владельцев студий не согласился. За анонимное интервью двое из них требовали оплату.
— Для нас никаких проблем нет, у нас все модели работают на дому, поэтому и полиция к ним не придет, и находятся они в безопасности. Единственное, что налоги не платим. Легализовали бы, платили бы налоги, всем было бы хорошо, — сказали «Известиям» в International, ведущей своей деятельность в России и Таиланде. — Опять же, легализация открывает для государства возможность получать подоходный налог
По словам представителей индустрии, конкуренция высокая в Санкт-Петербурге и Москве, в остальных городах она не так сильна. Ценники на открытие студии и прибыли сильно разнятся, это зависит от масштабов и количества моделей на старте.
— Доход 100–200 тыс. рублей средний, есть намного и выше, кто-то 100 тыс. за неделю вообще делает, это заработок уже чисто модели. Мы отдаем моделям 70–80% от заработка, — признались организаторы нелегального бизнеса.
По поводу «токсичности» работы в вебкаме для моделей предприниматель отметил, что всё индивидуально и зависит от того, какие порядки царят внутри самой студии. Бывают случаи принуждения со стороны их владельцев, после них, по его словам, девушки становятся «психованными». Бывают и положительные примеры дружеской атмосферы и долгосрочного сотрудничества.
Сиделки для одиноких
Вебкам-трансляции разделяются на «обнаженный» и «необнаженный» формат. Второй менее популярен и прибылен, но бывают и исключения. В основном трансляция выглядит так: модель сидит в кадре и флиртует с публикой, в боковой панели интерфейса сайта есть чат с «меню чаевых», где указано, что она готова сделать за определенную фиксированную плату или при достижении определенной общей суммы донатов (пожертвований). Зрители скидывают ей чаевые в виде «токенов» — внутренней валюты площадки.
Обычный набор предлагаемых услуг модели по мере возрастания ценника представляет собой выполнение от легких виртуальных ласк, обнажения и танцев до демонстрации интимных сцен.
Главная задача любой модели — наладить связь с состоятельным мембером, чтобы он вышел с ней в «приват» — общение с глазу на глаз в закрытом чате, где ставка оплаты значительно выше и где он может просить у модели выполнить какие-то особые пожелания за щедрое вознаграждение. В привате мембер может включить свою камеру — чтобы девушка тоже его видела. Для стабильного заработка модели нужно сформировать себе постоянных клиентов.
В Сети множество советов для вебкам-моделей, как сделать больший чек или, попросту говоря, заработать с каждого мембера по максимуму. Существуют целые инфокурсы и коучи, обучающие мастерству онлайн-обаяния. На форумах и тематических ресурсах девушки делятся курьезными случаями из их практики, чаще всего рассказывая о нелепых или пугающих просьбах мемберов.
Как признают сами модели, большинство зрителей приходят за общением, пытаясь избежать одиночества. Среди их клиентов много фетишистов, которые стесняются рассказать о своих фантазиях кому-то вживую, зато готовы заплатить модели за их реализацию на камеру. Платформы запрещают насилие и кровь в кадре, копро-, некро-, зоофилию, а также съемку несовершеннолетних. Также типичный способ заработка для моделей — продажа своего ношеного белья и личных вещей.
Виртсекс, наркотики, шантаж
Работа в вебкаме порой негативно сказывается на психологическом состоянии моделей. Нередки случаи, когда они начинают бороться со стрессом с помощью наркотиков. В студиях работа под их влиянием формально обычно под строгим запретом, но как описывают реальную ситуацию участники сферы, на практике это условие далеко не всегда выполняется. В профессию чаще всего приходят не от хорошей жизни — в поиске быстрых денег, в итоге только усугубляя свое положение разрушением психики и здоровья из-за употребления наркотиков.
Главный бич вебкама — сталкинг и шантаж. Практически все девушки в начале карьеры скрывают от родных и близких свой род занятий. И большинство из них рано или поздно сталкиваются с вымогательством, когда неизвестные пишут им личные сообщения с требованиями выплатить энную сумму (начинается всё с 15–30 тыс. рублей) в обмен на нераскрытие их тайны. Выполнять условия шантажистов бесполезно, поскольку после первого транша они обязательно вернутся вновь. На «профильных» ресурсах для вебкам-моделей много материалов посвящено тактике поведения при вымогательстве.
В 2021 году кризисный центр для женщин «Полина» опубликовал отчет по социологическому исследованию, основанный на опросах среди вебкам-моделей за период с 2018 по 2021 год. По данным исследователей, женщины составляют 96% вебкам-моделей, а средний возраст вовлечения — 23 года. При этом 80% их дохода забирают студии и стриминговые сервисы, заставляя моделей работать по восемь–десять часов пять дней в неделю, чтобы выйти в плюс.
Насилие — распространенная проблема: 22% вебкам-моделей сталкивались с давлением и принуждением со стороны клиентов, а 12% испытывали на себе злоупотребления от администраторов студии. После ухода 15% женщин подвергались шантажу интимными материалами или преследованию.
Психическое здоровье моделей серьезно страдает — 45% испытывают обострение тревожности и депрессии, а 30% отмечают сексуальные проблемы после вебкаминга. Почти 20% сталкиваются с расстройствами пищевого поведения. Употребление алкоголя и психостимуляторов во время работы в индустрии часто растет, а зависимость от них только усиливается.
Каждая пятая модель испытывает трудности при выходе из вебкаминга, сталкиваясь с угрозами, шантажом и финансовыми трудностями. Многие возвращаются в индустрию из-за безвыходного положения. Большинство бывших вебкам-моделей оценивают свой опыт как негативный, сталкиваясь с длительными психологическими последствиями. Вопреки мифу о легкости и безопасности вебкам-работы, эта сфера несет серьезные риски и эксплуатацию, делают вывод исследователи.
По мнению психолога Елизаветы Павловой, среди тех вебкам-моделей, кто обращался к ней за психологической помощью, было много девушек с пограничным расстройством личности (нарушением личных границ и чувства собственного «Я»).
— Согласно исследованиям секс-работниц (а вебкам-моделей к таким отнести можно), их объединяло одно: в детстве родители относились к ним равнодушно, игнорируя их эмоциональные потребности. Сексуальное насилие встречалось далеко не у всех, зато отвержение и эмоциональная холодность родителей были у 100%. Из-за этого девушки привыкли считать себя незначимыми, позволяли обращаться с собой и своим телом без уважения и заботы. Кроме психологических аспектов, вебкам несет риски разоблачения и шантажа, усиливая тревогу и закрытость участниц, — рассказала Павлова.
Также исследования показывают, добавила психолог, что женская сексуальность тесно связана с эмоциональным контактом. Женщины редко готовы на секс без эмоциональной связи. Постоянное участие в сексуальных актах или демонстрация сексуального поведения без такой близости приводит к отчуждению от собственного тела и чувству деперсонализации («тело — это не я»), что негативно влияет на психологическое здоровье.
— Не знаю, я себя несчастной не чувствую, с помощью вебкама подняла себе самооценку, и мне нравится внимание мужчин, — возражает вебкам-модель Ольга. — Тут я за всех не скажу, но в моем круге общения всех всё по большей части устраивает. Вряд ли индустрия в России исчезнет даже при суровых запретах. А вообще было бы здорово, если бы каждый, в том числе и мы, могли бы честно заниматься своим делом без страха и лишних проблем. Разве мы делаем кому-то плохо?
Бурно развивающийся рынок
По данным ресурса CamRank, основанных на оценках отраслевых аналитиков, ежегодный оборот сектора вебкам для взрослых в 2024 году достиг отметки в $5,5 млрд, показав рост почти в три раза с $2 млрд в 2016 году.
Как сообщают эксперты, начиная с 2018 года вебкам-сектор столкнулся с резким ростом числа участников. Наиболее заметное увеличение было зафиксировано во время пандемии COVID-19: количество активных вебкам-моделей за период локдауна выросло примерно на 30%.
Посещаемость трех крупнейших международных вебкам-площадок совокупно превышает 1,1 млрд визитов в месяц. Средний показатель длительности визита при этом составляет 12,5 минуты. Самая популярная из них занимает 49-е место по посещаемости среди всех сайтов Сети.
По исследованием платформы SEMRush за 2024 год, лидер рынка по популярности привлекает около 432 млн ежемесячных посещений. Сразу за ним следует другая крупная платформа, которая в среднем насчитывает 374 млн посещений ежемесячно.
По данным CamCensus за 2023 год, Россия занимала второе место в мире по количеству зарегистрированных видеочатов с 151 912 аккаунтами из 714 009, что составляет 21,28% от общего числа учетных записей в мире. Всего десять стран-лидеров владеют 640 093 зарегистрированными аккаунтами ведущих видеочатов по всему миру, что составляет 90%. Причем всего пять из них — Колумбия, Российская Федерация, Румыния, Филиппины, США — контролируют 80% этого рынка.
Рост индустрии в различных странах происходит неоднородно. Например, Вьетнам вырос в 13 раз за 2021–2023 годы, тогда как Колумбия за восемь лет совершила семикратный скачок. Россия же с 2015 по 2023 год показала 12-кратный рост количества зарегистрированных аккаунтов.
Модели в основном женщины, основной возрастной сегмент составляет от 18 до 25 лет. Быстрые темпы роста наблюдаются в развивающихся рынках (например, в Латинской Америке и Восточной Европе). Страны с меньшими доходами населения чаще выступают поставщиками вебкам-моделей, страны Запада и Азии представляют в основном платежеспособную аудиторию.
Ориентировочный размер российского рынка вебкама официально не публикуется, но на основе приблизительного количества моделей, средней выручки за трансляцию и доступных косвенных данных можно предположить, что он исчисляется сотнями миллионов долларов США ежегодно.
От кофейника к теледильдонике
Вебкам (от web camera — сетевая камера) начался с безобидной истории. В 1991 году студенты Кембриджского университета в Англии создали первую онлайн-камеру и направили ее на кофейный аппарат в одной из лабораторий. Учащимся не нравилось, когда они приходили к пустому кофейнику, поэтому решили следить за ним удаленно. Трансляция велась с частотой три кадра в минуту в локальной сети, позже ее перевели в онлайн. Прекратилась она спустя десять лет в 2001 году.
Три года спустя, в 1994 году, технология потокового видео неожиданно обнаружила себя в совершенно другой сфере. Компания Red Light District из Нидерландов запустила первые онлайн-платформы с видео для взрослых, используя потоковую передачу. Тогда же предприниматели поняли, что люди готовы платить за просмотр видео девушек в реальном времени.
Одной из ключевой фигур в зарождающемся вебкаме был предприниматель Сет Варшавски (умер при неизвестных обстоятельствах в октябре 2024 года). В 1996 году в Сиэтле он организовал в арендованном амбаре студию и запустил сайт ClubLove, на котором велась слайдшоу-трансляция со стриптизом по платной подписке, а за дополнительные деньги пользователь мог связаться для секса по телефону с выбранной танцовщицей. Варшавски смог успешно раскрутить свой бизнес благодаря передовым на тот момент технологиями и громким скандалам.
Первым полноценным «лайфкастинг»-проектом стал сайт JenniCam, открытый студенткой Дженнифер Рингли из США в 1996 году. Она регулярно выкладывала кадры из своей жизни (в том числе интимного характера) сначала для друзей, а позже — для широкой аудитории. Стоит отметить, что, став первой camgirl в истории, она стала и первой жертвой травли — ее взломала и шантажировала группа хакеров.
JenniCam вдохновил десятки аналогичных проектов и стал прообразом многих вебкам-сайтов, появившихся позже. Кроме того, в 90-х начали появляться первые профессиональные студии и платформы, работающие в основном с эротическим контентом. Оплата за видеоконференции достигала приличных цифр — от $3 до $6 за минуту. Многие пользователи тратили внушительные суммы, а девушки-модели зарабатывали от $10–15 до $50 за час работы.
Ближе к 2000-м вебкам уже превратился из нишевого развлечения в быстрорастущую индустрию. Появились первые специализированные сайты, каталоги и агрегаторы, например: VideoSecrets (1996); Streamate, CamContacts, StreamRay (1999); iFriends (1998), который в пиковые дни зарабатывал более $300 тыс. в сутки. Вебкам-сервисы, в отличие от большинства других интернет-компаний тех времен, успешно пережили состоявшийся в 2000 году крах дот-комов.
Начали формироваться полноценные сети с услугами чата, телефонных звонков и приватных трансляций, а также первые платежные системы (например, ССBill и ePassporte). Ранние упоминания о вебкам студиях в России появились с 1999–2002 годов, первой конкретно названной студией была CamCash из Петербурга. Пионеры российского вебкам-стриминга Runetki и RusCams появились в 2008–2009 годах.
С приходом высокоскоростного интернета качество трансляций резко выросло: появились HD (720p/1080p), 4K-разрешение и возможности виртуальной реальности. На сайтах сформировались высокие стандарты по внешнему виду моделей и декорациям студий. Интерактивность стала основным инструментом монетизации: появились интерактивные секс-аксессуары (теледильдоника), персональные боты, платные чаты и приват-шоу.