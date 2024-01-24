Голая «цифра»: эксперты предупредили о рисках популярности дипфейк-порно

В 2022–2023 годах объем дипфейк-порнографии, созданной при помощи искусственного интеллекта (ИИ), увеличился в Сети на 464%. По мнению экспертов, подобный контент двигает порноиндустрию вперед и несет в себе целый ряд рисков, особенно для тех, чьи образы применяют при создании дипфейков . Подробности о том, почему подобный контент становится всё популярнее, и какая обратная сторона есть у этого явления, читайте в материале «Известий».

Взрывной рост

Исследование, посвященное дипфейкам, опубликовали специалисты компании Home Security Heroes. Согласно их информации, в 2022–2023 годах объем дипфейк-порно в сети вырос на 464%, при этом именно на порнографию приходится 98% всех дипфейков , опубликованных в интернете. В частности, как отмечают специалисты, в 2023 году в Сети было выявлено почти 280 тыс. поддельных порнографических видео, созданных при помощи ИИ.

При этом общая продолжительность этих роликов составила 1249 дней (почти 3,5 года), а число просмотров превысило 4,2 млрд, что говорит о масштабности этого явления. Причем у него есть две стороны: сегодня он толкает мировую порноиндустрию вперед, обеспечивая высокую степень персонализации контента. А также несет в себе целый ряд рисков. По мнению независимого режиссера эротических фильмов Эрики Ласт, они особенно велики для тех, чьи образы без их согласия применяют для создания дипфейков.

Фото: Getty Images/PA Images/Yui Mok

Подобная практика не только ставит под угрозу частную жизнь жертв, но и потенциально может вредить их психическому здоровью, приводя к депрессии, посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР) и другим травмам. Причем порой жертвами дипфейк-порно становятся и несовершеннолетние — одной из них оказалась 14-летняя ученица Вестфилдской средней школы в Нью-Джерси (США). Ее история получила массовую огласку и привела к созданию законопроекта о запрете дипфейков.

Причины популярности

По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», у быстрого роста популярности дипфейк-порнографии может быть несколько причин. Как говорит адвокат Татьяна Кархалева, согласно статистике Pornhub — одного из крупнейших порносайтов мира, — среди пользователей растет спрос на «домашний» контент, и дипфейк-порно вполне ложится в этот тренд.

— Возможно, потребители контента для взрослых всё чаще хотят видеть в нем кого-то из знакомых, реальных людей, а не гламурных звезд, — считает эксперт.

Поскольку сделать героем дипфейка можно любого человека, эта технология вполне способна удовлетворить такой запрос. При этом, как отмечает адвокат и доктор права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Вячеслав Плахотнюк, сегодня технологии ИИ настолько продвинулись, что создавать фейковый контент «18+» может любой человек безо всякой специальной подготовки.

Фото: Getty Images/picture alliance

В свою очередь, главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников указывает на то, что дипфейк-порно со звездами кино и сцены очень удобно для встраивания рекламы и повышения популярности того или иного ресурса среди пользователей.

— Высокая степень достоверности дипфейков и интерес к потайной стороне жизни знаменитостей делают свое дело и привлекают большое количество людей, — говорит специалист. — Раньше подобный «шокирующий» контент публиковала желтая пресса, а теперь он просто переместился в интернет.

При этом, по словам Вячеслава Плахотнюка, несмотря на подложность действительности, создаваемой ИИ, ситуация вокруг дипфейк-порно может восприниматься людьми как реальная, а значит она будет реальной по своим последствиям — именно так сформулирована в психологии теорема Томаса. Причем последствия могут наступить для всех героев дипфейков, вне зависимости от их степени известности.

Удар по репутации

Человек, никогда не имевший отношения к порноиндустрии, но ставший героем дипфейк-порно, может испытывать от этого настоящий страх, стыд, чувство униженности и даже проблемы со здоровьем, вызванные стрессом от незащищенности своей личности и реакции окружающих, говорит Вячеслав Плахотнюк.

Фото: ТАСС/dpa/Marcus Brandt

— Также последствиями могут стать травля жертвы, разрушение ее личных связей и даже суицид, — говорит собеседник «Известий». — Порой именно они становятся целями злоумышленников, использующих дипфейк-порно как оружие.

При этом для известных людей фальшивые видео, созданные при помощи ИИ, несут в себе еще и репутационные риски. Как отмечает Дмитрий Овчинников, звезды — актеры и музыканты, — образы которых использовали при создании дипфейков, всегда могут попытаться доказать, что эти ролики были просто сгенерированы нейросетями, но сам факт этого всё равно может подпортить их репутацию.

Татьяна Кархалева напоминает, что именно из-за фильмов категории «18+» знаменитому голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру приходилось много раз оправдываться перед журналистами. Правда, в его случае съемки в подобных картинах были правдой и навсегда стали сомнительным эпизодом в биографии. Но в случае с дипфейками подобные эпизоды могут оказаться частью историй людей, не имеющих никакого отношения к порноиндустрии.

— Сегодня на дипфейк-порно со звездами (в основном, с женщинами) приходится 91% подобных видео, — отмечает Дмитрий Овчинников. — В целом же женские образы используются в 99% такого контента.

Кроме того, по словам Вячеслава Плахотнюка, жертвами дипфейков порой также становятся дети и подростки. А поскольку изображение человека охраняется законом, законодатели самых разных стран мира сегодня занимаются вопросом регулирования контента, созданного при помощи И И.

Фото: Global Look Press/st4

В частности, говорит Татьяна Кархалева, в США дипфейки относятся к fake news, которыми также считаются поддельные аккаунты в соцсетях . В 2019 году суд Калифорнии ввел уголовную ответственность за использование дипфейков в политической рекламе. В России депутаты неоднократно анонсировали законотворческие инициативы об уголовной ответственности за дипфейки, однако ни один подобный закон до сих пор не был принят.

Механизмы защиты

То, как именно расценивать дипфейк-порно, во многом зависит от законодательства конкретной страны мира, говорит Дмитрий Овчинников. К примеру, публикация подобного контента может квалифицироваться как распространение порнографии, нарушение авторских прав или клевета. Поэтому и ответственность за дипфейки «для взрослых» может варьироваться от административного штрафа до лишения свободы.

— В России автором дипфейка признается лицо, инициировавшее его создание с использованием изображения реального человека, но без его согласия , — говорит Вячеслав Плахотнюк.

Как отмечает эксперт, пострадавший от такого контента вправе требовать через суд прекращения его распространения и компенсации морального вреда в соответствии с нормами статей 151, 152 и 152.1 ГК РФ. Если речь идет о дипфейк-порно, его автор также может понести ответственность по статьям 242 и 242.1 УК РФ с максимальным наказанием до 10 лет лишения свободы.

При этом наиболее строгое наказание предусмотрено за создание роликов с изображением несовершеннолетних. Между тем, если вы обнаружили дипфейк, в котором ваш образ использован без согласия, Татьяна Кархалева советует, прежде всего, обращаться к владельцу аккаунта, с которого был опубликован контент, или же к администрации площадки, где он размещен, с требованием об его удалении.

Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt

— Если это не помогло, и площадка зарегистрирована в России, то можно обращаться в суд , — отмечает собеседница «Известий». — В судебной практике есть прецеденты, которые могут быть применимы в такой ситуации.

В то же время, подчеркивает Дмитрий Овчинников, идти к адвокату и составлять исковое заявление по поводу дипфейк-порно стоит лишь в том случае, если вы не боитесь огласки. Дело в том, что подобный иск может обернуться так называемым эффектом Барбары Стрейзанд, когда попытка изъятия какого-либо контента из Сети оборачивается его широким распространением и резонансом. И если вы хотите избежать такого эффекта, то лучший выход из ситуации — никак не реагировать на подобные дипфейки, заключает эксперт.