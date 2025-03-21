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Песков назвал абсурдными заявления Киева об ударе по станции «Суджа»

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения Киева о причастности Москвы к атаке на газораспределительную станцию «Суджа» не соответствуют действительности. Его слова 21 марта опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Мы все с вами видели кадры горящих трубопроводов на станции, и при этом мы слышим заявления Киева: дескать, русские сами себя обстреляли. Абсурдные совершенно заявления», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что заявления Украины «лишний раз показывают, насколько можно верить киевскому режиму».

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Ранее в этот день сообщалось, что по факту подрыва вооруженными формированиями Украины (ВФУ) газораспределительной станции «Суджа» в Курской области возбуждено уголовное дело.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 марта заявила, что Киев после новых атак на российскую инфраструктуру показал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию текущего конфликта дипломатическими методами.

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