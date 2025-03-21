В Москве сотрудники МЧС спасли застрявшего на дереве курьера
Сотрудники МЧС оказали помощь курьеру, который застрял на дереве. Об этом 21 марта сообщили в главном управлении Росгвардии по Москве.
Инцидент произошел на Хохловском переулке. Росгвардейцы обнаружили мужчину во время патрулирования и вызвали на место происшествия сотрудников МЧС
По данным ведомства, курьер приехал доставить заказ, но войдя в здание, дверь захлопнулась. В попытке покинуть дом, мужчина через окно вылез на крышу, а затем перебрался на дерево, откуда самостоятельно спуститься не смог.
Гражданин получил своевременную помощь и избежал возможных травм.
Ранее, 19 марта, сотрудники МЧС спасли 26 рыбаков со льдины в Ярославской области. Возле деревни Свингино мужчин унесло на 25 м от берега., сообщили в ведомстве. На месте происшествия работали спасатели на двух суднах на воздушной подушке.