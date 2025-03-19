МЧС России спасло со льдины 26 рыбаков в Ярославской области
МЧС России спасло со льдины в Ярославской области 26 рыбаков. Об этом 19 марта сообщили в ведомстве.
«Возле деревни Свингино мужчин унесло на 25 м от берега», — проинформировали в Telegram-канале МЧС России.
На место происшествия направились спасатели на двух суднах на воздушной подушке.
В результате со льдины спасли 26 рыбаков. В операции по спасению приняли участие 17 сотрудников ведомства и семь единиц техники.
О том, что порядка 20 рыбаков оказались на льдине, которая раскололась, в Ярославской области стало известно ранее в этот день. Люди находились в 25 м от берега на реке Волге в населенном пункте Свингино.