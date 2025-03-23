Следы печати: продажи принтеров из США и Японии сократились вдвое

Продажи принтеров и многофункциональных устройств печати из недружественных стран за год сократились более чем вдвое . Об этом «Известиям» рассказали продавцы и импортеры электроники. Причина — отсутствие сервиса, поддержки и оригинальных запасных картриджей для них. При этом спрос на такие гаджеты растет. Российские пользователи отдают предпочтение устройствам из КНР и РФ: за год их продажи выросли в 1,5–2,5 раза . Подробнее — в материале «Известий».

Почему падают продажи принтеров из Японии и США

О резком сокращении продаж принтеров и многофункциональных устройств печати (МФУ) из недружественных стран «Известиям» рассказали участники рынка . За первые два месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го реализация наиболее популярных в быту устройств под бумагу А4 снизились на 60%, по А3, которые чаще всего используются в офисах, — на 20% , сообщили в «Марвел-Дистрибуции».

— При этом наблюдается существенное перераспределение долей рынка, — добавил коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов. — Доля брендов из США и Японии сократилась примерно на 25%. Наиболее заметное снижение доли показали HP (на 21%), Brother (на 37%) и Ricoh (на 57%) .

В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили эту тенденцию. Так, HP показал спад продаж на рынке России в 2024 году на 6% в количестве устройств по сравнению с 2023-м, Xerox — на 8% , отметили в компании. Это связано с изменением структуры спроса и переориентацией потребителей на более доступные и массово представленные на рынке китайские аналоги , подчеркнули там.

Фото: Global Look Press/Uli Deck

Продажи принтеров из недружественных стран за год действительно сократились примерно на 65% , подтверждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Примерно на столько же выросли продажи китайских и российских брендов печатающих устройств .

Спрос на технику ушедших брендов падает по мере обновления их модельных рядов, считают в «Марвел-Дистрибуции».

— Новые устройства незнакомы пользователям, к тому же в России на них не распространяется официальный сервис, а поставки запчастей и расходных материалов нестабильны и непрогнозируемы . Поэтому спрос перераспределяется в пользу тех, кто может предложить все перечисленное, а сейчас это только российские и китайские производители, — отметили в компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Проблема постоянного наличия расходных материалов для печатной техники очень актуальна: замена израсходованного картриджа на новый для техники ушедших из РФ брендов может превратиться в настоящий квест, поскольку в нашу страну поступают аппараты с самых разных рынков , добавили в «Марвел-Дистрибуции». И картридж с европейского рынка может не подойти к принтеру с американского — в таких случаях проще заменить сам аппарат.

— Цены на принтеры и МФУ из России и Китая менее подвержены колебаниям курса валют, поскольку поставки по параллельному импорту делают технику из недружественных стран более уязвимой к валютным колебаниям , — добавил Алексей Погудалов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Кроме того, резко снизился госзаказ на такое оборудование, а государство, как известно, основной заказчик техники для печати , утверждает Эльдар Муртазин.

Какие бренды могут заменить принтеры из недружественных стран

В целом принтеры и МФУ по-прежнему популярная категория гаджетов, спрос на них растет, отмечают участники рынка . По данным «М.Видео-Эльдорадо», в 2024 году рынок их продажи вырос на 12% в выручке (c 50 до 56 млрд рублей) и на 42% в штуках (с 2,3 до 3,3 млн) . В компании связывают это с увеличением потребности в домашней печати (для удаленной работы или учебы), снижением цен и активным ростом китайских брендов , предлагающих конкурентоспособные решения.

Опрошенные «Известиями» участники рынка и эксперты отмечают: на смену устройствам печати из США и «недружественной» Азии идут гаджеты из КНР. При этом на рынке стало заметно присутствие российских производителей такой техники . Среди российских вендоров — это компания Fplus, продажи печатающих устройств которой за год выросли на 120%, среди зарубежных — китайский Deli (рост около 150%) , утверждают в «Марвел-Дистрибуции».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По словам представителей «М.Видео-Эльдорадо», в 2024 году наблюдался устойчивый рост доли российских и китайских брендов на рынке печатных устройств .

— В частности, бренды из КНР показали рост в штуках на 11% и в выручке на 23%. Отечественные марки также укрепили позиции за счет ориентации на бюджетный сегмент и спроса на доступные решения для дома и бизнеса , — отмечают в пресс-службе объединенного ритейлера. — Среди китайских производителей быстрее всего растет Pantum (11% в штуках и 23% в деньгах), особенно в сегменте лазерных МФУ — отдельные категории устройств показали прирост более чем на 100% .

Основные причины — снижение средней цены на китайские решения и увеличение их присутствия в ритейле и бизнес-сегменте . Также сказался фокус брендов из КНР на лазерные модели с оптимальным соотношением цены и качества и усиление позиций российских производителей в массовом сегменте, перечислили в компании.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

За первые два месяца этого года спрос на принтеры и МФУ среди покупателей Ozon увеличился в 1,3 раза в штуках к аналогичному периоду прошлого , сообщили «Известиям» в пресс-службе маркетплейса. Китайские бренды активно расширяют ассортимент, поддерживают баланс цены и качества решений — с этим связано увеличение их популярности среди покупателей , считают представители маркетплейса.