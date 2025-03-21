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Эксперт не исключил дальнейшего роста международных резервов РФ

Эксперт Шатов: резервы РФ приблизились к историческому максимуму
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Международные резервы — это высоколиквидные финансовые активы, которые находятся в распоряжении Центрального банка России и правительства страны. По состоянию на 20 марта, резервы России составили $641 млрд, что почти достигает исторического рекорда в $643,2 млрд, установленного 18 февраля 2022 года. Таким мнением в беседе с «Известиями» 21 марта поделился партнер Capital Lab Евгений Шатов.

«Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования SDR — расчетной денежной единицы, используемая между МВФ (Международным валютным фондом. — Ред.), резервной позиции в МВФ и других резервных активов», — объяснил он.

По его словам, международные резервы России продолжают увеличиваться, в значительной степени благодаря положительной переоценке активов. За последнюю неделю резервы возросли на $2,8 млрд, что составляет 0,4%.

«Следует учитывать, что из-за санкций замороженными остаются более $300 млрд международных резервов. Вероятно, позитивная динамика международных резервов продолжится, и в ближайшее время они могут достигнуть уровня исторического максимума», — подытожил Шатов.

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Ранее, 3 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки изъятия замороженных активов России для передачи Украине будут иметь серьезные юридические последствия. Он обратил внимание на то, что в последнее время таких идей на Западе становится всё больше. По словам Пескова, здравые голоса тех, кто призывает одуматься и не разрушать доверие инвесторов, оказались в меньшинстве.

Кроме того, 2 марта, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об отсутствии единого мнения у участников саммита по украинскому конфликту в Лондоне в вопросе изъятия замороженных российских активов. По его словам, большинство лидеров стран высказали мнение, что изъятие активов РФ является хорошей идеей, но некоторые отнеслись к данному предложению с настороженностью, опасаясь «последствий для евро или банковской системы».

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