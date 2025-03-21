Бортников заявил о готовности РФ реагировать на вызовы безопасности совместно с КНР
Глава ФСБ России Александр Бортников встретился в Пекине с министром общественной безопасности КНР Ван Сяохуном. Об этом 21 марта сообщило Синьхуа.
Министр общественной безопасности КНР отметил, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина российско-китайские отношения продолжают успешно развиваться. Он подчеркнул готовность Китая поддерживать многоуровневые встречи между правоохранительными органами и службами безопасности.
Также стороны намерены укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью.
«Бортников выразил готовность решительно поддерживать друг друга с Китаем и совместно реагировать на вызовы безопасности», — указано в публикации агентства.
28 февраля Си Цзиньпин назвал Россию и Китай настоящими друзьями, их многолетние отношения уже прошли крепкую закалку. Он также добавил, что обе страны должны непрерывно улучшать стратегическую координацию и практическое взаимодействие.