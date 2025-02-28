Си Цзиньпин назвал Россию и Китай настоящими друзьями

Москва и Пекин являются настоящими друзьями, и их многолетние отношения уже прошли крепкую закалку. Об этом заявил 28 февраля председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

«Китай и Россия — дружественные соседи, связанные общей границей, и, что еще важнее, настоящие друзья, которые прошли множество испытаний», — цитирует его Центральное телевидение Китая.

Он также добавил, обе страны должны непрерывно улучшать стратегическую координацию и практическое взаимодействие.

«Мы должны поддерживать тесную связь на всех уровнях. Необходимо непрерывно углублять стратегическую координацию и практическое сотрудничество, а также содействовать общему развитию и возрождению двух стран», — указал Си Цзиньпин.

Шойгу отметил, что отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне. Россия дорожит достигнутыми с Китаем договоренностями и нацелена на их углубление, добавил он.

О начале встречи Шойгу и Си Цзиньпина стало известно в этот же день. В ходе переговоров обсуждались двусторонние вопросы в сфере безопасности, международные и региональные проблемы.

В этот же день Шойгу встретился с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, главой МИД Китая Ван И. Секретарь Совбеза обратил внимание на то, что Москва и Пекин солидарны в своих взглядах в ООН, Группе двадцати (G20), на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и в других структурах.