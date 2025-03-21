Российская Федерация воздерживается от ударов по энергетической инфраструктуре на основе той договоренности, которая была заключена между РФ и США, в отличие от Украины. Об этом 21 марта сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Действия киевского режима всем известны из многочисленных сообщений СМИ. Это показывает, насколько можно верить президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим представителям киевского режима, добавил Песков.

«Приказ верховного главнокомандующего [Владимира Путина] действует, и российские вооруженные силы воздерживаются в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуре Украины в соответствии с той договоренностью, которая была достигнута между США и Россией», — заявил официальный представитель Кремля.

19 марта Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины совершили преднамеренную атаку дронами на энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края.

21 марта по факту подрыва вооруженными формированиями Украины газораспределительной станции «Суджа» в Курской области возбуждено уголовное дело. Согласно данным следствия, украинские боевики, незаконно вторгшиеся на территорию РФ, 20 марта произвели целенаправленный подрыв станции.