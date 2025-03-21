Замглавы ФСИН рассказал о тестировании в СИЗО Москвы новых средств блокировки связи

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России начали тестировать в следственных изоляторах (СИЗО) средства интеллектуальной блокировки мобильной связи. Об этом 21 марта сообщил замдиректора службы Сергей Щербаков.

Первые эксперименты успешно прошли в двух СИЗО в Москве, и дальше это направление деятельности будет развиваться.

«Это решение задачи блокирования мобильной связи на территории учреждений. Эта задача уже сложнее, ведь мы должны локализовать зону блокирования только территорией учреждения, чтобы блокировка не распространялась за его пределы, например, на граждан», — цитирует Щербакова «РИА Новости».

Как пояснил замдиректора ФСИН, средства интеллектуального блокирования не дешевы по стоимости, однако именно они в современных условиях позволяют добиться надлежащей защиты.

«Сейчас практически завершен эксперимент в СИЗО-1 и СИЗО-4 города Москвы, где мы тестировали разные подходы и добились практически 100-процентного успеха», — уточнил он.

В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении уголовного наказания в виде лишения свободы до двух лет за повторный пронос телефона в колонии. Кроме того, он подписал законопроект, ужесточающий административную ответственность за первичное пронесение мобильного средства связи в колонии. Первый закон вносит в Уголовный кодекс РФ дополнительные положения, предусматривающие введение уголовной ответственности с наказанием в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, принудительных работ сроком до двух лет или лишения свободы на аналогичный срок.