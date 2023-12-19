Путин подписал ужесточающий наказание за повторный пронос телефонов в колонии закон

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении уголовного наказания в виде лишения свободы до двух лет за повторный пронос телефона в колонии. Об этом стало известно 19 декабря.

Кроме того, глава государства подписал законопроект, ужесточающий административную ответственность за первичный пронос мобильного средства связи в колонии.

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