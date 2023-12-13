Совфед одобрил ужесточение ответственности за передачу телефонов в колонии

Совет Федерации одобрил на заседании 13 декабря два закона об ужесточении в России административной и уголовной ответственности за передачу мобильных телефонных заключенным в колониях, следует из трансляции на официальном сайте органа.

Первый из них вносит изменения в статью 19.12 КоАП РФ, которыми передача мобильных устройств заключенным и находящимся под стражей лицам выделяется в отдельную категорию и предполагает штрафы в размере 25–50 тыс. рублей.

Второй закон дополняет Уголовный кодекс РФ нормами об ответственности для лиц, уже подвергнутых административному наказанию по указанной статье КоАП. В их отношении устанавливается штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а также принудительные работы или лишение свободы сроком до двух лет.

О возможном ужесточении ответственности за повторный пронос мобильных телефонов в колонии или следственные изоляторы стало известно в конце ноября. Тогда сообщалось, что поправки в УК РФ на тот момент одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Из пояснительной записки к законопроекту следовало, что в 2022 году за передачу или попытку передачи средств мобильной связи было задержано 1406 граждан, тогда как в 2021 году этот показатель составил 1616 человек.