Гражданина Грузии заочно приговорили к 23 годам за обучение наемников ВСУ

Гражданина Грузии Михаила Камхадзе заочно признали виновным в обучении наемников и участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и приговорили к 23 годам лишения свободы. Об этом 21 марта сообщили в Следственном комитете (СК) Российской Федерации.

Следствие установило, что в 2017 году обвиняемый прибыл на Украину и вступил в военизированное формирование. После прохождения военной подготовки он принимал участие в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой, Луганской народных республик и российских военнослужащих за материальное вознаграждение. Также он обучал наемников и других представителей украинский вооруженных формирований (ВФУ).

Суд ДНР признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте») и ч. 1 ст. 359 УК РФ («Обучение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте»).

«Приговором суда Камхадзе заочно назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 12 марта, суд заочно приговорил грузинского наемника ВСУ Левана Беруашвили к 24 годам лишения свободы за теракт в Курской области и наемничество. По данным следствия, на территорию Курской области в составе украинских формирований подсудимый совершал преступления против мирного населения.