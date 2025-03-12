Грузинского наемника ВСУ заочно осудили на 24 года за теракт в Курской области
Суд заочно приговорил грузинского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Левана Беруашвили к 24 годам лишения свободы за теракт в Курской области и наемничество. Об этом 12 марта сообщил Следственный комитет (СК) РФ.
«Следствием и судом установлено, что Беруашвили <...> занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников для их участия в вооруженном конфликте [на Украине], а также за материальное вознаграждение принимает в нем непосредственное участие», — указывается в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, в августе 2024 года наемник совершил незаконное вооруженное вторжение на территорию Курской области в составе украинских формирований. Там подсудимый совершал преступления против мирного населения.
«По ходатайству следователя Беруашвили заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск», — сообщили в СК.
Ранее в этот день литовский наемник ВСУ Шарунас Ясюкевичюс был заочно приговорен к 23 годам заключения за вторжение в Курскую область. Он угрожал жителям региона, а также обстреливал российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.