Путину доверяют 83% опрошенных россиян
Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину не изменился с прошлой недели, составив 83% опрошенных граждан страны. Данными нового опроса поделился 21 марта фонд «Общественное мнение».
Такое же количество населения, 83%, выразило уверенность в том, что президент хорошо выполняет свою работу на посту главы государства.
Работу правительства положительно оценили 56% (минус 1 п. п.) россиян, а конкретно о том, что хорошо работает премьер-министр Михаил Мишустин, заявили 60% опрошенных (плюс 1 п. п.).
Опрос проводился с 14 по 16 марта, в нем приняли участие 1,5 тыс. россиян.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 января заявил, что Путин пользуется огромной поддержкой населения. Он добавил, что на результаты опросов оказывают влияние успехи в специальной военной операции. Пресс-секретарь президента РФ назвал это важным фактором «для воодушевления граждан».