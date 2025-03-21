В кинотеатрах показали драму «Папа умер в субботу»
Одним из важнейших релизов уикенда стала драма «Папа умер в субботу». Фильм рассказывает о 30-летней москвичке Айко, у которой умер отец, с которым она не общалась много лет.
Главная героиня кинокартины приезжает в Казахстан на похороны отца и знакомится со второй его семьей. Члены семьи Айко кажутся странными. Однако еще больше удивляет, что для них ее отец был совершенно другим человеком.
Эта драма получила приз как лучший дебют на «Маяке», ее наградили «Белым слоном».
Режиссером фильма выступила Зака Абдрахманова, ученица Марины Разбежкиной, это ее игровой дебют. Художественным руководителем стал Борис Хлебников.
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