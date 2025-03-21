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От зимней роскоши к весеннему минимализму: у лисиц началась сезонная линька

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Фото: Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
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Лисы, живущие на природных территориях столицы, начали менять зимний мех на летний. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщил портал мэра Москвы Сергея Собянина.

Рыжая лисица (Vulpes vulpes) обитает на территории города. Эти животные научились искать пищу, укрытия и способы выживания в условиях городской среды. Москвичи стали чаще замечать лис и обращать внимание на их внешний облик.

«В феврале — марте у лис начинается период линьки, который продлится несколько месяцев, до середины лета. <...> Во время весенней смены пушистая шубка выглядит не так эффектно, как зимой. В этот период животное может казаться потрепанным», — рассказали на портале.

При этом уточняется, что с животным всё в порядке, это не признак того, что лиса болеет, и помощь человека ей не нужна.

Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды напомнили, что подкармливать лисиц в городских условиях не рекомендуется.

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Ранее, 17 марта, в Московском зоопарке медведи начали выходить из спячки. В спячку они впали во второй половине декабря. Сразу после пробуждения медведи двигаются сонно и неспешно.

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