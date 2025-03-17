Медведи в Московском зоопарке начали выходить из спячки

В Московском зоопарке медведи начали выходить из спячки. Об этом 15 марта сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

По ее словам, движения косолапых пока сонные и неспешные, но Гром уже начал каждое утро делать разминку, пишет RT.

В спячку медведи впали во второй половине декабря.

14 марта сообщалось, что просыпаться после зимы начали и белогрудые ежи, обитающие в павильоне «Фауна России» в Московском зоопарке из-за повышения температуры, отмечает «Москва 24».

12 марта подмосковный минздрав сообщил, что в регионе из-за потепления массово проснулись клещи. В ведомстве напомнили, что пытаться самостоятельно извлечь клеща не нужно — следует обращаться в травмпункт, отмечает НСН.

10 марта в минздраве Московской области предупредили, что из спячки уже выходят змеи, поэтому дачников и любителей прогулок по лесу могут ждать неприятные сюрпризы. В Подмосковье водятся три вида змей: медянки, ужи и гадюки. Реальную опасность для человека представляет встреча с гадюкой, сообщает 360.ru. При встрече с ней рекомендуется остановиться и успокоиться, не бежать и не пытаться прогнать ее. Вероятнее всего, она уползет сама. Если этого не случилось, необходимо медленно и аккуратно отступать назад. При укусе следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Прижигать место укусом или перетягивать его жгутом категорически нельзя, как и высасывать яд и «нейтрализовывать» токсин алкоголем.