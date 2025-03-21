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Стела с именами российских поп-звезд появилась на Воробьевых горах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Стела с именами российских поп-звезд — лидеров чартов, героев альтернативной сцены, известных рэперов и молодых талантов — появилась на Воробьевых горах в Москве. Некоторые из музыкантов принимали участие в создании объекта.

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18 марта певица Лолита Милявская приехала на Воробьевы горы, где почти закончили возводить стелу с именами участников будущего фестиваля VK Fest. Для съемок анонса лайнапа этого мероприятия она надела зеленую жилетку и белую строительную каску, после чего самостоятельно прикрепила свою табличку к конструкции по соседству с «Комнатой культуры», Анной Асти, Хаски и другими именами.

Следом на подъемнике к самой верхней точке стелы с видом на «Лужники», чтобы закрепить другую табличку, поднялся 20-летний рэпер Toxi$. Его выступление пройдет в июле в Санкт-Петербурге. Вслед за ними к стеле поднялся рэпер Баста, который несколько раз становился одной из главных звезд фестиваля и путешествовал вместе с ним в разные города проведения.

«Мне очень запомнилось мое выступление в Красноярске на острове Татышев в прошлом году — и локация, удивительное место, и большое количество людей и интересных встреч. Было уютно! Конечно, из года в год поражают размах, подготовка, отношение к организации в целом. В этом году мне посчастливилось выступить в Челябинске и Казани. У меня там много друзей», — сказал Баста «Известиям».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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